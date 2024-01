Alisa : le survival-horror hommage à Resident Evil annoncé sur consoles, ça sort bientôt !

Resident Evil et Silent Hill continuent de faire des émules après toutes ces années. Casper Croes s'est notamment inspiré de la franchise de Capcom pour développer Alisa, un survival-horror qui sent bon les années 90 avec de gros pixels, mais surtout de grosses qualités pour les nostalgiques.

Déjà disponible sur PC grâce à une campagne de financement participatif réussie, Alisa va très prochainement être porté sur consoles. Top Hat Studios, qui édite le jeu, annonce que la date de sortie d'Alisa est fixée au 6 février 2024 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Ce portage inclura tout le contenu additionnel rajouté dans la version PC, dont la mise à jour Developer's Cut, qui inclurait des armes, tenues, boutiques, ennemis, cinématiques et fins supplémentaires.

Côté scénario, Alisa suit pour rappel l'agent de l'élite royale Alisa, qui se réveille dans un manoir victorien tout droit sorti des années 1920 et habités par d'étranges poupées automates. Il s'agira évidemment de survivre et de s'échapper tout en gérant ses ressources et en évitant de trembler avec les caméras fixes.

En attendant la sortie d'Alisa sur ces nouvelles plateformes