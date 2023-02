Daymare: 1994 Sandcastle, un mois de sortie pour le survival-horror à la Resident Evil

Invader Studios a commencé par développer Resident Evil 2 Reborn, remake du jeu d'horreur de Capcom, mais le projet a été avorté, le studio a donc conçu Daymare: 1998, dans le pur esprit des survival-horror des années 90. Une préquelle a été dévoilée en 2021 et elle sortira dans quelques mois.

Invader Studios et l'éditeur Leonardo Interactive annoncent que Daymare: 1994 Sandcastle sera disponible dans le courant du mois de mai 2023 sur PC et consoles. Le titre mettra pour rappel cette fois en scène Dalila Reyes, une ancienne espionne gouvernementale qui travaille maintenant pour H.A.D.E.S. et qui est chargée de s'infiltrer dans un centre de recherches expérimentales aux États-Unis. Une mission qui ne sera évidemment pas simple, le lieu est plongé dans le noir et rempli d'ennemis, avec bien sûr aussi des énigmes à résoudre. Leonardo Caltagirone, fondateur de Leonardo Interactive, déclare :

Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée dans les boutiques en ligne et physiques de Daymare: 1994 Sandcastle, un projet attendu à portée internationale fait à 100 % en Italie. Le travail quotidien avec l'équipe de développement d'Invader Studios a permis la création d'un jeu qui, nous en sommes sûrs, fera vibrer les fans de survival-horror.

Alessandro De Bianchi, dirigeant d'Invader Studios et game director de Daymare: 1994 Sandcastle, rajoute :

Après des années de travail acharné, nous sommes vraiment fiers d'annoncer le mois de sortie de Daymare: 1994 Sandcastle. Ce deuxième chapitre de la saga Daymare concrétise tout le dévouement d'Invader Studios à offrir aux joueurs une expérience de jeu aussi immersive que terrifiante. Nous avons investi d'importantes ressources et utilisé les technologies les plus avancées disponibles pour créer un jeu qui, tout en s'inspirant des grands succès de « l'âge d'or » des années 90, présente aussi une proposition moderne et innovante aux fans des jeux d'horreur. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de notre éditeur, Leonardo Interactive, qui a immédiatement adhéré à notre vision et a favorisé une synergie entièrement italienne, déterminé à faire croître et à consolider notre industrie au niveau international. Nous sommes convaincus que les fans apprécieront notre travail.

En attendant la sortie de Daymare: 1994 Sandcastle en mai prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver Daymare: 1998 à 26,99 € sur Gamesplanet.