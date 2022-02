Daymare: 1994 Sandcastle, une bande-annonce et une démo pour la préquelle du survival-horror

Annoncé l'année dernière, Daymare: 1994 Sandcastle est pour rappel un survival-horror développé par Invader Studios, fortement inspiré des Resident Evil. Et il s'agit surtout de la préquelle de Daymare: 1998, sorti il y a maintenant plus de deux ans. Le titre refait aujourd'hui parler de lui avec une petite bande-annonce :

Si l'éditeur Leonardo Interactive met en avant Daymare: 1994 Sandcastle, c'est parce que le jeu d'horreur et d'action à la troisième personne aura droit à sa démo sur PC pendant quelques jours, à l'occasion du Steam Néo Fest. Du 21 au 28 février prochain, les joueurs pourront donc découvrir le survival-horror, dont voici une présentation :

Préparez-vous à être transporté dans une époque où vous vivrez le début de ce voyage terrifiant et découvrez les liens qui unissent cette préquelle à Daymare: 1998. Explorez certains des lieux les plus emblématiques et les plus captivants de Daymare et révélez l'horreur cachée du centre de recherche militaire le plus secret des États-Unis. Pénétrez au sein d'hallucinants environnements tous plus macabres les uns que les autres. Osez affronter les féroces Decoys, des créatures mortelles qui se dressent sur votre chemin.

Survivez à une chasse implacable et terrifiante en utilisant la mécanique de contrôle des foules liée à l'une des armes les plus innovantes et puissantes jamais créée : le Frost Grip. Mais n'oubliez pas que l'adoption de la même stratégie tout au long du jeu ne suffira pas pour survivre à votre mission. Surveillez vos arrières et ne prenez jamais rien pour acquis. Dans Daymare: 1994 Sandcastle, aucun endroit n'est sûr et des cauchemars à glacer le sang vous attendent...