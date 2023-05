Daymare: 1994 Sandcastle, une date de sortie reportée, mais une nouvelle démo annoncée

Après Daymare: 1998, un survival-horror à la troisième personne inspiré des Resident Evil, Invader Studios développe actuellement une préquelle, Daymare: 1994 Sandcastle, qui devait normalement arriver dans le courant du mois de mai. Finalement, le titre se trouve une date de sortie précise, mais plus lointaine.

La date de sortie de Daymare: 1994 Sandcastle est fixée au 30 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La version Nintendo Switch n'est une nouvelle fois pas mentionnée, il faudra patienter avant de savoir quand elle sortira (si elle n'a pas été annulée). Les joueurs les plus impatients vont pouvoir remettre les mains sur le jeu avec une nouvelle démo sur PC, à partir du 11 mai prochain. Cette version d'essai permettra de découvrir le début de l'aventure et surtout de faire des retours aux développeurs afin d'améliorer au mieux l'expérience avant le lancement de la version finale, d'où le report. Leonardo Caltagirone, fondateur de Leonardo Interactive, rajoute :

Nous sommes ravis d'être sur le point d'achever ce travail de plusieurs années. Le digne héritier du premier chapitre arrive et nous sommes impatients de vous montrer les nettes améliorations qu'il apporte.

En attendant la sortie de Daymare: 1994 Sandcastle à la fin du mois d'août, vous pouvez retrouver Daymare: 1998 à 29,99 € sur GOG.com.