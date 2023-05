Daymare: 1994 Sandcastle, une édition physique annoncée sur PlayStation, Xbox et Switch

Invader Studios sera prochainement de retour avec Daymare: 1994 Sandcastle, la préquelle de Daymare: 1998, un survival-horror avec de l'action et des énigmes dans la veine des Resident Evil. Le titre arrivera à la fin du mois d'août sur ordinateurs et consoles de salon, et une version physique est désormais aussi attendue.

Microids Distribution France vient d'annoncer qu'il va distribuer Daymare: 1994 Sandcastle en boîte sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et Xbox One, la date de sortie est également fixée au 30 août 2023. Les joueurs qui opteront pour cette version physique n'auront pas à attendre plus longtemps que les autres, il n'y aura d'ailleurs rien de plus dans la boîte que le jeu, aucun petit bonus numérique ou physique n'est annoncé. La version Switch, qui n'a pas encore de date de sortie, aura elle aussi droit à son édition physique plus tard. Si vous aviez raté la présentation de Daymare: 1994 Sandcastle, voici les points clés du survival-horror :

Nouveaux personnages et grands retours - participez à la mission ultra-secrète « Sandcastle » en incarnant l'agent spécial Dalila Reyes de la H.A.D.E.S., et retracez le passé de certains des personnages les plus appréciés de Daymare: 1998.

- participez à la mission ultra-secrète « Sandcastle » en incarnant l'agent spécial Dalila Reyes de la H.A.D.E.S., et retracez le passé de certains des personnages les plus appréciés de Daymare: 1998. Ennemis mortels et terrifiants - combattez, tuez et démembrez les ennemis qui se dressent sur votre chemin. Attention : ces ennemis sont terriblement intelligents, agressifs et réalistes.

- combattez, tuez et démembrez les ennemis qui se dressent sur votre chemin. Attention : ces ennemis sont terriblement intelligents, agressifs et réalistes. Interface repensée - Le D.I.D. est de retour, mais sous une forme entièrement repensée. Gérez votre inventaire, vos munitions et vos objets de santé directement depuis la nouvelle interface de jeu intuitive.

- Le D.I.D. est de retour, mais sous une forme entièrement repensée. Gérez votre inventaire, vos munitions et vos objets de santé directement depuis la nouvelle interface de jeu intuitive. Attention au scanner - Grâce à l'appareil innovant installé sur le bras de Reyes, vous pouvez analyser des parties de l'environnement et révéler de nouveaux puzzles à résoudre, collecter des documents secrets et détecter des objets cachés.

- Grâce à l'appareil innovant installé sur le bras de Reyes, vous pouvez analyser des parties de l'environnement et révéler de nouveaux puzzles à résoudre, collecter des documents secrets et détecter des objets cachés. Puzzles intégrés à l'environnement - La solution est souvent juste devant vous ! Cherchez des indices et surmontez les obstacles autour de vous pour obtenir des ressources et des objets de collection.

- La solution est souvent juste devant vous ! Cherchez des indices et surmontez les obstacles autour de vous pour obtenir des ressources et des objets de collection. Es-tu sûr qu'il est mort ? - Préparez-vous à affronter les ennemis les plus coriaces et les plus agressifs que vous n'ayez jamais rencontrés - même si vous êtes sûr d'en avoir tué un, vous constaterez qu'il peut revenir sous une forme complètement nouvelle et être encore plus mortel qu'avant !

- Préparez-vous à affronter les ennemis les plus coriaces et les plus agressifs que vous n'ayez jamais rencontrés - même si vous êtes sûr d'en avoir tué un, vous constaterez qu'il peut revenir sous une forme complètement nouvelle et être encore plus mortel qu'avant ! Des graphismes incroyables, des effets sonores et une bande-son réalistes pour une immersion totale - Grâce à la puissance de l'Unreal Engine 4, vous vivrez les expériences les plus terrifiantes.

- Grâce à la puissance de l'Unreal Engine 4, vous vivrez les expériences les plus terrifiantes. Accédez au lieu le plus secret du monde - Découvrez tous les mystères cachés dans l'un des endroits les plus célèbres et énigmatiques de l'histoire. Lequel ? Vous devrez vous lancer dans la mission pour le découvrir !

- Découvrez tous les mystères cachés dans l'un des endroits les plus célèbres et énigmatiques de l'histoire. Lequel ? Vous devrez vous lancer dans la mission pour le découvrir ! Retour dans les années 90... encore une fois ! - Si vous avez aimé la nostalgie de Daymare: 1998, alors Daymare: 1994 Sandcastle vous fera sentir comme si vous viviez et jouiez dans un film d'action/horreur des années 90 avec des références familières et une atmosphère terriblement authentique au goût rétro.

- Si vous avez aimé la nostalgie de Daymare: 1998, alors Daymare: 1994 Sandcastle vous fera sentir comme si vous viviez et jouiez dans un film d'action/horreur des années 90 avec des références familières et une atmosphère terriblement authentique au goût rétro. Freeze ! - Cette fois, vous ne manquerez pas d'armes, mais préparez-vous à vous équiper de l'une des armes les plus innovantes et puissantes jamais créées : le Frost Grip ! ATTENTION : peut contenir de l'azote liquide.

- Cette fois, vous ne manquerez pas d'armes, mais préparez-vous à vous équiper de l'une des armes les plus innovantes et puissantes jamais créées : le Frost Grip ! ATTENTION : peut contenir de l'azote liquide. Vétéran ou novice - Choisissez le mode de difficulté le plus approprié en fonction de vos compétences de combat et de votre expérience du survival-horror. Dans tous les cas, cela constituera un grand défi pour les peureux.

Vous pouvez déjà précommander Daymare: 1994 Sandcastle à 39,99 € à la Fnac.