Daymare: 1994 Sandcastle, une bande-annonce de lancement sanglante avec Cristina Scabbia à la chanson

Après Daymare: 1998, très fortement inspiré des Resident Evil, Invader Studios et Leonardo Interactive lanceront à la fin du mois sa préquelle, Daymare: 1994 Sandcastle. Un survival-horror qui mélangera encore une fois les séquences d'action et les énigmes, comme la franchise de Capcom, et qui s'offre déjà une bande-annonce de lancement :

Pour l'occasion, les studios ont fait appel à Cristina Scabbia, chanteuse de Lacuna Coil très présente dans le monde du jeu vidéo (Diablo II: Resurrected, Metal: Hellsinger), qui pose sa voix sur une composition du musicien Alessandro Galdieri. De quoi bien nous plonger dans l'ambiance horrifique en attendant le lancement du survival-horror.

La date de sortie de Daymare: 1994 Sandcastle est fixée au 30 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.