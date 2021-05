Daymare: 1994 Sandcastle, une préquelle au survival-horror inspiré des Resident Evil annoncée

Vous connaissez sans doute Daymare: 1998, un survival-horror très inspiré des titres de Capcom et développé par Invader Studios. L'équipe planchait en effet sur Resident Evil 2 Reborn, mais le géant nippon est intervenu pour arrêter le projet, transformer en jeu inédit. Le titre est depuis sorti sur PC puis sur consoles, et il va avoir droit à une suite.

Invader Studios et l'éditeur Leonardo Interactive viennent en effet de dévoiler aujourd'hui Daymare: 1994 Sandcastle, qui est donc une préquelle du premier volet. Cet opus sera évidemment un jeu d'horreur et de survie à la troisième personne, mais qui suivra cette fois Dalila Reyes, une ancienne espionne du gouvernement reconvertie en agent spécial pour l'unité H.A.D.E.S. et envoyée dans « l'un des lieux les plus célèbres et mystérieux de toute l’histoire ». Un endroit qui abrite bien des secrets, mais également des monstres terrifiants, déjà présenté comme un centre de recherches militaire, sans doute dans une énigmatique zone du Nevada. Reyes sera équipée d'un D.E.D revisité pour gérer son inventaire, ainsi que d'un scanner permettant d'analyser l'environnement pour révéler des énigmes, documents et objets cachés. Et pour affronter les créatures, elle sera également équipée de l'Étreinte gelée, une arme à azote liquide capable de glacer les ennemis.

Daymare: 1994 Sandcastle proposera plusieurs modes de difficulté, il est développé à l'aide de l'Unreal Engine 4 et il est déjà attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Une première bande-annonce et des images sont à admirer ci-dessus, et vous pouvez également retrouver Daymare: 1998 en Black Edition à 27,40 € sur Amazon.