Daymare: 1998, une date de sortie en Europe pour les versions PS4 et Xbox One

Daymare: 1998, c'est pour rappel un survival-horror fortement inspiré des Resident Evil, et pour cause, Invader Studios a d'abord planché sur un remake officieux du second volet avec Leon et Claire avant que Capcom n'intervienne, l'obligeant à changer ses plans.

Sorti sur PC en septembre dernier, Daymare: 1998 est bien un Resident Evil-like moderne, et le jeu va arriver sur PS4 et Xbox One le 20 février prochain... au Japon. Concernant l'Europe et l'Amérique du Nord, pas de panique, les éditeurs Destructive Creations et All In! Games viennent d'annoncer que la date de sortie de Daymare: 1998 est fixée au 28 avril 2020 en Occident, et la PlayStation 4 aura même droit à une version physique grâce à Meridiem Games chez nous, et GS2 Games outre-Atlantique.

En attendant de retrouver Daymare: 1998 sur les consoles de salon de Sony et Microsoft, vous pouvez déjà admirer une nouvelle bande-annonce ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page.