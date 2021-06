Swords of Legends Online : le MMO chinois tient sa date de sortie en Europe

Wangyuan Shengtang et Gameforge avaient annoncé l'arrivée cet été en Europe et en Amérique du Nord de Swords of Legends Online, connu sous le nom de Gu Jian Qi Tan Online en Chine. Le titre rencontre un large succès là-bas, et il compte bien faire de même en Occident dans les prochains jours.

Les studios ont annoncé que la date de sortie de Swords of Legends Online est fixée au 9 juillet 2021 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et le client de Gameforge. Les joueurs précommandant le titre auront droit à un accès anticipé, des bonus cosmétiques exclusifs ainsi que la possibilité de réserver un nom de personnage et de le créer avant le lancement. Trois éditions seront proposées à 39,99 €, 59,99 € et 99,99 €, avec divers ajouts pour bien se lancer dans l'aventure :

En attendant de découvrir Swords of Legends Online sur nos ordinateurs occidentaux, vous pouvez admirer une nouvelle bande-annonce ci-dessus et retrouver des PC gaming sur Amazon.