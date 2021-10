Alisa : le survival-horror rétro à la Resident Evil lancé en vidéo

Grand fan des vieux survival-horror de la PlayStation façon Silent Hill et Resident Evil, Casper Croes a développé pendant de longs mois Alisa, un jeu d'aventure et d'action fortement inspiré du jeu de Capcom. Le titre est enfin disponible sur Steam, et une petite bande-annonce avec Dies iræ de Wolfgang Amadeus Mozart en fond sonore est partagée :

Alisa suit une jeune femme éponyme, agent de la garde royale traquant un criminel recherché, mais qui se réveille dans un mystérieux manoir au style victorien, occupé par d'effrayantes poupées humanoïdes. Le titre mélange l'action avec des ressources très limitées et les énigmes, le tout avec des caméras fixes, de quoi nous ramener 25 ans en arrière, pour le plus grand plaisir des nostalgiques.

Alisa est disponible dès maintenant sur Steam, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

