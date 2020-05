Alisa : une bande-annonce en live-action et un Kickstarter pour le jeu d'horreur rétro inspiré de Resident Evil

Casper Croes, développeur belge, œuvre depuis plusieurs mois sur Alisa, un jeu d'horreur à la troisième personne prenant place dans un étrange manoir des années 20 habité par des poupées mouvantes. Évidemment très inspiré des Resident Evil, Silent Hill et Alone in the Dark, le titre a droit à une campagne de financement participatif sur Kickstarter, qui commence très bien.

Eh oui, Casper Croes a déjà récolté 10 365 € sur les 20 000 demandés grâce à 213 contributeurs, et il reste encore 27 jours avant que la campagne ne se termine. Le développeur a profité de l'occasion pour dévoiler une petite bande-annonce d'Alisa, en live-action, nous retrouvons donc l'héroïne principale un peu perdue dans le manoir, mais heureusement, l'énigmatique Pol est là pour l'aiguiller.

Si vous voulez participer au financement d'Alisa, et ainsi recevoir une clé du jeu à son lancement ainsi que d'autres bonus, vous pouvez vous rendre sur Kickstarter. Sinon, vous pouvez toujours retrouver du gameplay de la démo ici, la télécharger sur le site officiel du jeu et lire notre preview ci-dessous.

