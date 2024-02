Paragon: The Overprime suit le même chemin que son grand frère, vers la poubelle

Le marché de F2P n'est pas si impitoyable que ça, c'est l'avarice de certains studios qui se lancent dedans le problème.

95% des F2P se plantent parce qu'ils ne sont que des versions légèrement modifiées d'autres qui fonctionnent, le tout pour tenter de faire un max de pognon, à l'aide de microtransactions qui n'ont plus rien de micro...



Regardez Fortnite et son évolution sur les années. Regardez Warzone, regardez Warframe, regardez Rocket League ou Falls Guys (ok, pas toujours été F2P). S'ils durent c'est parce que leur concept est original et que les devs sont à l'écoute des joueurs et investissent du temps et de l'argent pour garder les joueurs. Ils ne se content pas de pondre un concept écumé en attendant que le cash rentre.