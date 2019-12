Toute l’équipe GAMERGEN.COM vous souhaite un joyeux Noël !

Joyeuses fêtes à tous les membres de GG et à toute l'équipe. Vous faites un super taff et c’est un plaisir de vous lire au quotidien. Difficile de passer à un autre site d’actu une fois habitué a vos travaux de qualité. Je pense qu’on est très nombreux à vous suivre depuis bon nombre d’année et c’est vraiment mérité. Ne changez rien, vous êtes au top<3Amusez-vous bien et profitez bien!(et mangez bien aussi