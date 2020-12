Toute l’équipe de GAMERGEN.COM vous souhaite une bonne année 2021

2020 a été une année très compliquée... La crise sanitaire a changé pas mal de choses dans le milieu vidéoludique. Adieu les évènements « physiques », les éditeurs ont dû s'adapter pour annoncer et mettre en avant leurs futures productions. La solution ? Internet. Ainsi, journalistes et joueurs ont dit adieu à l'E3, à la gamescom ou encore au Tokyo Game Show pour laisser place à des directs plus ou moins électriques.

Les habitudes sont donc bousculées cette année, la folie dans les allées d'une convention nous a grandement manqué. Pas uniquement pour travailler, mais aussi pour discuter avec vous, lecteurs et lectrices, en face d'une borne, à échanger quelques mots en dehors d'un écran. Les divers confinements nous ont permis, à nous les gamers, de nous évader un peu au travers de quelques productions envoûtantes. Et en 2020, il y a eu de quoi faire pour passer le temps ; pour le coup, nous vous invitons à jeter un œil sur les titres qui ont marqué notre rédaction.

En outre, toute l'équipe se rassemble pour vous remercier d'être toujours là et de plus en plus nombreux à nous suivre. Il est certain que nous ne sommes pas toujours d'accord sur tel ou tel titre, mais c'est ce qui fait le charme de notre communauté. C'est un plaisir d'échanger, de partager et de débattre avec vous, le tout dans la joie et la bonne humeur. Plusieurs passions nous réunissent ici, comme les jeux vidéo, le cinéma, les séries, ou encore l'univers des figurines, et elles nous permettent de faire de belles rencontres et surtout de nous échapper un brin de la réalité.

2021 va donc s'imposer dans nos vies d'ici quelques heures, et nous espérons que les mois à venir seront un peu plus joyeux. En attendant, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes, profiter bien de votre entourage, n'abusez pas trop des bonnes choses et rendez-vous l'année prochaine !

Bonne année 2021 à toutes et à tous !