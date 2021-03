Xbox : Microsoft a encore des jeux non annoncés pour 2021

Source: The Iron Lords via VG247

Source: The Iron Lords via VG247

Si le lancement des Xbox Series X | S en novembre dernier n'a pas été accompagné de gros jeux exclusifs, Microsoft compte bien sur 2021 pour se rattraper. Les joueurs attendent des titres comme Halo Infinite, The Ascent, Microsoft Flight Simulator sur consoles, Psychonauts 2 ou encore Senua's Saga: Hellblade II, et peuvent déjà profiter de The Medium sorti fin janvier.

Cette année devrait donc être très intéressante pour les joueurs sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC, mais visiblement, Microsoft ne nous a pas encore tout dit. Dans le cadre d'un podcast avec The Iron Lords, le directeur de gestion de programmes Xbox Jason Ronald explique que le constructeur a sous le coude des titres encore non annoncés :

Tous les jeux qui vont sortir cette année n'ont pas encore été annoncés. J'ai vu beaucoup de choses en interne dont je suis très impatient que tout le monde voie plus tard cette année. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est réellement possible avec ces consoles de nouvelle génération. Je ne peux pas être plus enthousiasmé par les jeux qui sont déjà sortis, mais certainement aussi par certains des jeux qui sont encore en développement.

2021 promet donc de belles choses pour l'écosystème Xbox, et les fans se demandent quels sont ces titres attendus dans les prochains mois. Les joueurs imaginent déjà Forza Horizon 5 ou un nouveau jeu Wolfenstein, affaire à suivre.