Mario : eBay fête les 40 ans du plombier le plus célèbre au monde avec quelques chiffres

1981, un petit personnage délirant faisait la première fois son apparition dans un jeu totalement décalé intitulé Donkey Kong. Le nom du héros ? Un certain Jumpman qui est en fait le plombier moustachu que nous connaissons tous aujourd'hui, Mario. Eh oui, notre ami fête ses 40 ans, ce n'est pas rien ! Sur certaines plateformes, c'est la folie. Plus de 109 000 annonces en ligne avec le mot « Mario », 23 600 recherches avec le mot clé « Mario » enregistrées sur eBay.fr, ce sont les chiffres dévoilés par eBay à l'occasion de l'anniversaire de la mascotte de Nintendo. Le site de vente nous rappelle qu'elle a réuni depuis la création du personnage des milliers de joueurs et de collectionneurs à la recherche d'une console, d'une figurine ou encore d'un jeu collector Super Mario avec entre autres plus de 18 950 objets « Mario » vendu depuis le 1er avril 2021.

Ainsi :

Initialement connu sous le nom de Jumpman, Mario, star incontournable créée par Shigeru Miyamoto, fédère grâce à tous les objets dérivés qui lui sont consacrés : des jeux vidéo tels que Donkey Kong, Super Mario Bros, Super Mario 64 ou Mario Kart aux Lego ou encore aux cartes Pokémon Pikachu x Mario ! Le phénomène intergénérationnel que représente Mario rassemble des milliers de vendeurs et acheteurs sur eBay avec en top 1 des recherches de produits autour du sujet, « Mario Kart 8 Deluxe ». Devenu mascotte pour Nintendo, les jeux disponibles sur Switch ont plus que la côte sur eBay et sont les produits les plus demandés : Mario Kart Deluxe, Super Mario Party, Super Mario Bros U Deluxe ou encore Super Mario Odyssey.

Pour l'occasion, eBay nous propose également quelques articles en vente sur sa plateforme en lien avec le personnage tels que des consoles de jeux et des cartes Pokémon Mario fan made :

Cartes Pokémon Pikachu Mario & Luigi

Vendu pour 42,00 €

Console Nintendo DS édition spéciale Mario Red

Vendu pour 599,00 €

Bartop arcade Super Mario 3D World

Vendu pour 550,00 €

Super Mario Galaxy 2

Vendu pour 19,50 €

Super Mario Bros 2 (NES)

Vendu pour 19,99 €

Tout est dit !