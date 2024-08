Tetris Forever : une belle compilation rétro pour les 40 ans de la licence, avec un titre inédit !

Ce mardi, pour débuter la deuxième partie de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase centrée sur les jeux des éditeurs tiers, c'est l'un des titres les plus connus au monde qui a fait son apparition, Tetris. Afin de célébrer les 40 ans de la licence, malgré le fait que l'anniversaire n'aura lieu qu'en 2025, une compilation dénommée Tetris Forever va voir le jour dans les prochains mois, signée Digital Eclipse au sein de sa collection Gold Master Series, et pas seulement sur Switch. C'est évidemment sur le thème iconique reprenant la chanson Korobeïniki que l'annonce a été effectuée en vidéo.

Nous y retrouverons notamment le Tetris de la Famicom paru en 1988, Tetris 2 + Bombliss aussi sorti sur cette dernière en 1991 et le Tetris Battle Gaiden de la Super Famicom de 1993. La bande-annonce et le site de Digital Eclipse mentionnent plus de 15 jeux, dont certains inédits en dehors du Japon, tandis que la vidéo de la présentation nous montre également les logos de Hatris (version Famicom à priori), le Super Bombliss de la Super Famicom et Game Boy (Tetris Blast par chez nous), le Super Bombliss DX de la Game Boy Color, ainsi que Super Tetris 2 + Bombliss, son édition limitée Gentei Han et Super Tetris 3 de la Super Famicom. Il devrait aussi y avoir une version recréée fidèlement du premier Tetris de l'Electronika 60.

Et s'il vous fallait un argument de nouveauté pour passer à la caisse, un jeu inédit baptisé Tetris Time Warp y fera ses débuts, jouable jusqu'à quatre. Le principe est simple, le gameplay et les visuels évolueront en cours de partie en réutilisant les différentes déclinaisons de styles de ces quatre décennies. Un documentaire de 90 minutes avec Alekseï Pajitnov et Henk Rogers viendra quant à lui régaler les amateurs d'histoire vidéoludique, entre autres.

Tetris Forever sera donc disponible d'ici la fin de l'année 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One (non mentionné dans la vidéo, mais sur le site officiel dans les options d'achat), Switch et PC (Steam et GOG).

Et ce n'est pas tout, car la version NES de Tetris va être ajoutée au Nintendo Switch Online cette année, tandis qu'il y aura évidemment un Grand Prix pour le 40e anniversaire dans Tetris 99, qui continue sa petite vie.

