CINEMA : Tetris, premier trailer extravagant pour le biopic sur le producteur Henk Rogers avec Taron Edgerton

L'industrie du jeu vidéo regorge d'histoires qui méritent d'être racontées, et le cinéma l'a bien compris. Marv Studios et AI Films ont ainsi entrepris de produire un biopic revenant sur la genèse de Tetris, totalement indépendant du projet de trilogie de thrillers de science-fiction de Larry Kasanoff (annoncé il y a près de 10 ans et qui ne verra sûrement jamais le jour).



Réalisé par John S. Baird (Ordure!, disponible en Blu-ray à partir de 16,96 € sur Amazon.fr) et scénarisé par Noah Pink (Genius, This is Your Death), le long-métrage va nous raconter la folle histoire de Henk Rogers (Taron Edgerton), producteur de jeu vidéo qui a tenté de récupérer les droits de la franchise pour le compte de Nintendo, qui voulait sortir Tetris sur sa future Game Boy. Et l'affaire ne fut pas mince, entre le vil Robert Stein (Toby Jones) qui était aussi sur le coup pour distribuer la licence depuis le Royaume-Uni, et l'URSS qui était officiellement le détenteur des droits du jeu de Alekseï Pajitnov et ses compatriotes.

Le premier trailer du film sobrement intitulé Tetris a été révélé, et il s'annonce rocambolesque, entre courses-poursuites avec le KGB, incrustations de Tetriminos à l'écran et scènes festives sur une version réorchestrée de The Final Countdown. L'esthétique léchée et la tension prenante, mais avec un ton décalé, vous donnent-elles envie d'en voir plus ? Si oui, sachez que le biopic sortira le 31 mars 2023 en exclusivité sur Apple TV+, la plateforme de vidéo à la demande d'Apple.

Lire aussi : CINEMA - The Gamechangers : première vidéo pour le film sur Rockstar Games avec Daniel Radcliffe