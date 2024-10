Tetris Forever : la liste complète des jeux de la compilation dévoilée, il y a de quoi être déçu

Lors de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase diffusé en août, nous découvrions la compilation Tetris Forever de Digital Eclipse. Seulement certains jeux y figurant avaient alors été dévoilés. Il était alors question de « plus de 15 jeux classiques ». La réalité sera tout autre, car il y en aura exactement ce nombre... en comptant l'inédit Tetris Time Warp. La liste vient en effet d'être introduite, accompagnée d'une vidéo, dont la description mentionne cette fois la présence de « plus de 15 jeux » tout court. Dans tous les cas, il y a comme un problème. De plus, compte tenu des jeux proposés, il s'agira surtout d'une compilation Bullet-Proof Software, qui était la société de Henk Rogers à l'époque. Évidemment, il ne fallait pas s'attendre aux titres développés par Nintendo puisque la sortie est multiplateforme. Pour le coup, les 40 ans d'histoire sont loin d'être représentés puisque les titres proposés couvriront seulement les 14 premières années de la licence, à l'exception du nouveau. Malgré une légère déception, ce sera tout de même l'occasion de découvrir des jeux jamais sortis en dehors de l'Archipel.

Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux inclus dans Tetris Forever par année de sortie.

Tetris - Une recréation du jeu d'origine de 1984 sur Electronika 60.

Tetris Forever est toujours attendu en cette fin d'année 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et GOG). Vous pouvez notamment l'ajouter à votre liste de souhaits sur cette dernière plateforme.