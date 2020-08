Space Invaders Forever : une nouvelle compilation de jeux d'arcade dévoilée

Space Invaders est indémodable, à l'instar de nombreux jeux d'arcade d'ailleurs, et ça, les développeurs l'ont bien compris. Alors que Space Invaders: Invincible Collection va arriver en Occident très bientôt, Taito et ININ Games viennent de dévoiler aujourd'hui Space Invaders Forever, une nouvelle compilation attendue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Cette compilation regroupera ici seulement trois jeux de la franchise, à savoir Space Invaders Extreme sorti en 2008 sur DS et PSP pour les 30 ans de la licence, Space Invaders Gigamax 4 SE et Arkanoid vs Space Invaders, un cross-over sorti en 2017 sur mobiles. Une compilation au contenu qui ne devrait intéresser que les fans hardcore des envahisseurs verts pixélisés, et qui arrivera cette année en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La dernière bonne nouvelle, c'est que Space Invaders Extreme sera disponible en version numérique et physique, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images des trois jeux sur la page suivante, et pour vous préparer à la rentrée, l'agenda Space Invaders est vendu 10,93 € sur Amazon.fr.