DreamsCom : un évènement communautaire à suivre ce soir à 18h00, sur Twitch et dans Dreams

Ce soir, Media Molecule organisera le Dreams Community Showcase, un évènement communautaire entièrement dédié à Dreams, son jeu créatif lancé le 14 février dernier en exclusivité sur PlayStation 4. Un évènement qu'il sera possible de suivre sur Twitch, mais également directement dans le jeu.

Sur Twitch, Media Molecule profitera de ce DreamsCom pour dévoiler quelques surprises, tous les regards sont tournés vers une possible version en réalité virtuelle de Dreams, la compatibilité avec le PS VR faisant parler d'elle depuis longtemps, et les développeurs étaient récemment à la recherche de bêta-testeurs. Mais les joueurs possédant Dreams sur PS4 pourront également suivre l'évènement in-game afin de visiter des stands de créateurs et essayer des démos de jeux qui seront présentés en direct pendant la DreamsCom. Une manière des plus interactive de suivre un tel évènement.

Pour rappel, Dreams est disponible uniquement sur PS4, une démo est à retrouver sur le PlayStation Store et le titre est vendu à 39,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST de Dreams : un doux rêve qui ne s’arrête jamais