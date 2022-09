Splitgate : 1047 Games annonce une date pour la 1.0... et la fin des mises à jour, un nouveau jeu de la licence déjà en développement

Sorti en Accès Anticipé en 2019 sur PC, Splitgate a vraiment rencontré le succès en 2021 avec son arrivée sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, regroupant pas moins de 18 millions de joueurs après sa Saison 0. 1047 Games l'a depuis soutenu et chouchouté avec des mises à jour, mais le projet n'était pas encore sorti de sa bêta pour autant.

C'est enfin le 15 septembre que le FPS free-to-play avec des portails va passer en 1.0, à l'occasion d'une mise à jour conséquente introduisant « un tout nouveau Battle Pass qui bénéficiera d'un nombre infini de niveaux, avec des tonnes de personnages et skins à débloquer entre autres surprises ». En revanche, mauvaise nouvelle, il s'agira du dernier patch majeur pour Splitgate : à l'exception d'optimisations techniques, de playlists hebdomadaires renouvelées et de quelques drops d'objets, le développement va en effet être arrêté...

1047 Games veut en effet concentrer ces forces sur un nouveau jeu, un projet franchisé Splitgate conçu sous Unreal Engine 5, et pour lequel le studio basé à San Francisco cherche actuellement à recruter.

« De nombreuses réflexions et concertations ont permis à l'équipe de 1047 de déterminer qu'en vue de construire le jeu que les fans méritent - et de le concevoir d'une manière qui dépasse la simple modernisation de l'existant - il fallait se détourner du modèle itératif et ses petites mises à jour pour se tourner complètement vers un tout nouveau jeu profitant de l'univers de Splitgate. Notre ambition est de révolutionner le gameplay, pas simplement de le faire évoluer » déclare Ian Proulx, créateur de Splitage et CEO de 1047 Games. « Splitgate restera en ligne et nous continuerons de le soutenir pour notre communauté dévouée. Vous avez été la colonne vertébrale de notre studio, depuis les premiers playtests sur PC. Notre communauté est essentielle, et nous sommes impatients de partager avec tout le monde ce qui nous attend pour le futur. »

Si vous aimez l'univers et les mécaniques de Splitgate, vous devriez à priori les retrouver dans ce futur titre. Mais en attendant sa sortie, vous allez devoir vous contenter du contenu proposé par le free-to-play actuel, qui va donc stagner à partir de la mi-septembre.