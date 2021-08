GC2021 : Splitgate, une Saison 0 et un tas de nouveautés pour le FPS multijoueur en free-to-play avec des portails

1047 Games ne s'attendait pas à un succès si rapide pour Splitgate, son FPS multijoueur en free-to-play qui mixe les codes de Halo avec ceux de Portal. Plus de 10 millions de joueurs ont déjà essayé cette expérience originale en moins d'un mois, et ont amené les développeurs à repousser le lancement de la version commerciale pour rester encore un peu en Early Access.

Mais ce n'est pas parce que nous sommes en Accès Anticipé que nous n'aurons pas de quoi nous amuser. La Saison 0 a officiellement été lancée lors de la gamescom Opening Night Live, avec un premier Passe de Combat et des récompenses exclusives, la carte Karman Station, le mode Contagion et de nouveaux défis. Pour le changelog complet en anglais, ça se passe ici, mais pour la version courte, voici ce qu'en dit le directeur Ian Proulx sur le PlayStation Blog.

Salut à la communauté PlayStation ! Je suis Ian, le créateur du jeu Splitgate et le PDG de 1047 Games. Le mois dernier, Splitgate est entré en bêta publique, une phase de test qui généralement se passe sans problème et qui permet aux développeurs d’avoir un retour et d’apporter les touches finales au jeu avant sa sortie officielle. Mais dans le cas de notre bêta publique, ça ne s’est pas passé comme ça. Si vous ne savez pas ce qui s’est passé, pour faire court, Splitgate a littéralement explosé (de façon positive) et nos serveurs ont été incapables de répondre à la demande. En mois d’un mois, nos serveurs sont passés d’une capacité de 4000 joueurs simultanément à 175000 joueurs ! Au final, nos serveurs ont eu du mal à grossir et nous avons dû mettre en place des solutions temporaires pour éviter des plantages à notre niveau. Nos plans originaux ayant été chamboulés, nous avons décidé de repousser la sortie officielle et de prolonger la bêta pour continuer à travailler sur les serveurs tout en offrant plus de contenus aux joueurs. La nouvelle phase de la bêta de Splitgate – la Saison 0 La Saison 0 commence aujourd’hui et les joueurs vont pouvoir profiter du contenu prévu à l’origine pour la sortie officielle, mais nous continuons de parler de bêta. Voilà à quoi vous attendre dans la mise à jour d’aujourd’hui : Nouvelle carte : Karman Station

Passe de combat de la saison 0 – 100 niveaux d’objets exclusifs

Des Défis sur la durée de la Saison

Nouveau mode de jeu : Contagion

Nouveaux skins d’arme, nouveaux sets d’armure et nouvelles emotes La nouvelle carte, Karman Station, est à mon avis la plus belle que nous avons créée. Quand vous lancerez le jeu après la mise à jour, c’est vraiment la première chose à aller voir. Le Passe de combat de la Saison 0 contient certains des meilleurs objets que nous avons créés. Nous sommes aussi très heureux d’ajouter le mode Contagion. Plusieurs joueurs l’ont réclamé, et écouter les demandes de la communauté est notre fierté. Infection est notre premier mode de jeu asymétrique, dans lequel les deux équipes ne sont pas équivalentes. Quand l’équipe des contaminés tue un membre de l’équipe normal, quand ce joueur réapparaît, c’est dans le camp des contaminés. Nous sommes très excités de voir comment la communauté va réagir à ce mode de jeu.

Par la suite, Splitgate se prépare à accueillir plus de personnalisations, un éditeur de cartes, de nouvelles armes et cartes, mais aussi une mise à jour pour optimiser les performances sur PS5, PS4 Pro, et certainement Xbox Series X|S et Xbox One X. Ce n'est clairement que le début pour cet ambitieux free-to-play.