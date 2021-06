Splitgate : une date de sortie proche sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One pour le FPS en free-to-play entre Halo et Portal

À l'essai depuis 2019 sur Steam sous le nom de Splitgate: Arena Warfare, le FPS de 1047 Games va passer à l'étape supérieure le mois prochain. La bêta ouverte longue durée du free-to-play va en effet débarquer sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 27 juillet 2021, histoire que tout le monde puisse essayer le projet avant sa version commerciale, suite à quoi il restera bien évidemment gratuit. Il devrait au passage perdre son sous-titre pour devenir Splitgate tout court.

Et si vous ne connaissez pas le concept de cette expérience directement inspirée de Halo et Portal, vous pouvez visionner un trailer inédit et quelques minutes de gameplay sur consoles, diffusé dans le cadre de l'IGN Expo.

Rappelant des souvenirs des FPS les plus vénérés des deux dernières décennies, Splitgate: Arena Warfare embrasse la sensation classique et familière des combats rapprochés tout en ajoutant une touche multidimensionnelle qui ajoute une ride spatiale jamais vue dans le cadre d’un arena FPS. Combattez jusqu'à 10 amis en ligne ou affinez vos compétences contre une IA redoutable. Splitgate: Arena Warfare est conçu pour être accessible tant aux joueurs débutants qu’aux vétérans, avec un plafond de compétences illimité qui prendra des centaines d’heures à perfectionner et maîtriser. Splitgate est basé sur Unreal Engine 4 et développé par 1047 Games, un groupe de fans passionnés de Halo dont l'expérience et l'amour pour le genre transcendent l'équipe de développement typique.

Pour ceux qui préfèrent Halo, le vrai, Halo: The Master Chief Collection est disponible à partir de 30,50 € sur Amazon.fr.