Splitgate dépasse les 10 millions de joueurs et va rester encore un peu en bêta ouverte

Y a-t-il encore de la place sur le marché pour de nouveaux jeux de tir free-to-play à succès ? Eh bien oui, Splitgate en est la preuve. Le titre de 1047 Games est sorti à l'origine sur PC via Steam il y a deux ans, mais il est entré en bêta ouverte sur ordinateurs et consoles de salon il y a un mois, et c'est un succès fulgurant.

Les développeurs ont en effet annoncé que Splitgate avait déjà attiré plus de 10 millions de joueurs pendant sa bêta sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec une pointe de fréquentation à 175 000 joueurs connectés en même temps. Avant le lancement de cette phase de test sur consoles, le jeu réunissait seulement 4 000 joueurs en simultané, autant dire que Splitgate a tapé dans l'œil des curieux, avec son gameplay entre Halo et Portal.

Bien évidemment, 1047 Games travaille activement sur le jeu, publiant des mises à jour du framework backend tous les jours et des corrections de bugs et améliorations régulièrement. Il vient d'ailleurs de lancer le mode Duos Classés et fera encore d'autres annonces majeures lors de la gamescom 2021 la semaine prochaine. Ian Proulx, CEO et cofondateur de 1047 Games, est ravi, mais sait que lui et son équipe ont encore beaucoup de boulot :

C’est clairement la période la plus surréaliste de ma vie. Le soutien des fans a été incroyable, alors même que nous travaillons à améliorer l’expérience des joueurs. Nous ne pouvions rêver d’avoir à augmenter nos capacités serveur si rapidement, même si cela nous a poussé à faire face à d’importants défis pour suivre la demande des joueurs. Toutes ces étapes franchies en peu de temps nous ont permis de créer un environnement de jeu stable, où les joueurs peuvent rapidement trouver un serveur pour jouer. Je suis fier de ce que notre équipe a accompli, mais il y a encore beaucoup d’autres défis à relever ! En ce qui concerne l’enjeu des ressources réseau backend, le processus implique beaucoup plus d’éléments que la simple capacité des serveurs. Notre principal objectif est la stabilité des serveurs, et nous itérons sur la capacité d’accueil du jeu pour minimiser le temps d’attente des joueurs. Nous voulons faire cela correctement, et nous nous préparons également à un nouveau défi d’envergure quand le jeu sortira officiellement. En attendant cette étape cruciale, nous améliorons la beta avec des mises à jour fréquentes, du contenu supplémentaire et des ajustements permanents à tous les niveaux.

Splitgate va donc rester en bêta ouverte jusqu'à une date indéterminée, lui qui devait sortir en version finale en ce mois d'août, afin que les développeurs continuent d'améliorer l'expérience, à grands coups de mises à jour régulières. Le titre est pour rappel jouable gratuitement sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.