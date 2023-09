State of Decay 2 : la mise à jour gratuite Curveball lancée, qu'est-ce que c'est ?

Comme les morts-vivants qu'il met en scène, State of Decay 2 semble immortel et n'est pas prêt à rendre l'âme. Le titre d'Undead Labs fêtait en mai dernier son cinquième anniversaire, mais il accueille aujourd'hui même une nouvelle mise à jour gratuite, qui changement totalement la manière de jouer.

La mise à jour majeur Curveball rajoute en effet les curveballs, qui rajoutent des défis et modifient l'environnement, autant dire que State of Decay 2 s'offre ici une nouvelle jeunesse, même pour les joueurs qui croyaient le connaître par cœur. Les développeurs expliquent tout cela :

Disponibles après le cinquième jour en jeu, les curveballs peuvent changer le monde autour de votre colonie de façon très intéressante. Situées dans un nouveau menu, les curveballs apparaîtront périodiquement, chacune avec sa propre histoire, offrant de nouveaux objectifs, de nouvelles récompenses, de nouveaux types d’ennemis et bien d’autres choses encore. Les curveballs peuvent être positives (comme l’augmentation du butin) ou négatives (comme l’amélioration des zombies standards de plusieurs façons) ; elles peuvent être chronométrées ou basées sur des objectifs ; elles peuvent affecter les ennemis, vos survivants ou d’autres PNJ. En fait, tout élément du jeu auquel vous vous êtes habitué peut changer, et changera souvent.

« Nous voulions essentiellement répondre aux retours d’expérience selon lesquels le jeu devenait répétitif assez rapidement », me confient Meg Chaney et Eric Anderson d’Undead Labs, “nous voulions donc introduire quelque chose qui bouscule les choses et qui fasse évoluer le jeu au fur et à mesure que les joueurs et les joueuses y passent plus de temps. »

« Pour les joueuses et les joueurs expérimentés, les dernières étapes de State of Decay 2 peuvent devenir un peu prévisibles », ajoute John Hollingworth de Wushu. « C’est la raison pour laquelle nous introduisons les curveballs. Cette fonctionnalité est conçue pour vous tenir en haleine en ajoutant au jeu des événements aléatoires et des modificateurs qui changent le monde. Elle introduit de nouvelles couches de défis et d’évènements imprévisibles pour que les terres désolées restent dynamiques, excitantes et dangereuses. Ces nouveaux scénarios permettent de développer des histoires uniques autour de vos survivants. Ainsi, que vous soyez un survivant chevronné ou que vous débutiez, chaque session et chaque partie seront différentes de la précédente. »

Pour renforcer ce côté imprévisible, les curveballs sont assez aléatoires – si certaines sont directement liées aux actions que vous effectuez dans le jeu, beaucoup peuvent apparaître de manière totalement inattendue – et vous pouvez même avoir plusieurs curveballs actives en même temps. « Nous pensons que les joueurs et les joueuses chevronnés auront un peu de mal à s’y retrouver », expliquent Chaney et Anderson. « Certaines de ces curveballs ne nécessiteront que des ajustements mineurs ou offriront de nouvelles opportunités, tandis que d’autres seront plutôt vicieuses et nécessiteront des ajustements tactiques majeurs. »

Bien sûr, le changement le plus évident concerne la façon dont les curveballs peuvent affecter vos cibles les plus fréquentes : les zombies. « Les zombies ont été la première et la plus évidente cible de ces modifications », explique Hollingworth. « Nous voulions nous appuyer sur l’idée qu’il y a un flux et un reflux de mutations au sein de la population en raison des événements qui se produisent dans le monde, ou de la Peste qui tente de repousser et de combattre les enclaves. »

« Les effets secondaires des zombies peuvent inclure des changements physiologiques mortels ou des sens accrus. Par exemple, les attaques de zombies sont plus puissantes, la vue, l’ouïe et même l’odorat sont améliorés, ce qui permet de repérer les survivants à l’abri des regards. Les zombies peuvent exploser avec de la bile décomposée lorsqu’ils sont tués ou dégager une odeur nauséabonde qui étouffe et épuise l’endurance de tout survivant se trouvant à proximité. Il ne s’agit là que de quelques exemples de modifications mutationnelles difficiles à mettre en œuvre. Cependant, les zombies peuvent aussi avoir des effets secondaires qui les affaiblissent. Ils peuvent devenir frêles, ralentir et, à leur tour, être plus faciles à décapiter et à assommer en affectant leur centre d’équilibre. »

Pour mettre les choses en perspective, tout cela peut se produire pour un seul type d’ennemi – avec autant de modificateurs sur la table, il est clair que la nature des curveballs peut être très différente d’un jeu à l’autre. Les curveballs ne doivent pas vous donner l’impression de jouer à un jeu différent, mais seulement à un jeu altéré (vous pouvez même désactiver cette fonctionnalité si vous préférez jouer au jeu de base tel qu’il était). « Nous avons abordé de nombreux systèmes différents, mais uniquement dans une mesure qui complète le gameplay actuel », explique Hollingworth. « Nous voulions nous assurer qu’ils s’intègrent dans la narration et qu’ils peuvent être justifiés dans le cadre de la simulation afin de ne pas briser l’immersion. »

Et les curveballs ne s’arrêtent pas avec ce qui arrivera dans le jeu le 18 septembre. « Nous espérons également que les joueuse et les joueurs auront plus de contrôle sur cette fonctionnalité au fil du temps. Finalement, c’est à eux de déterminer l’impact qu’ils souhaitent avoir sur les curveballs », expliquent Chaney et Anderson.

Ce n’est que le début du travail de Wushu sur State of Decay 2, et vous pouvez vous attendre à ce que le jeu reçoive plus de mises à jour au fil du temps – mais l’équipe veut passer un peu de temps après cette grande nouveauté pour s’assurer que ses joueurs et ses joueuses se sentent écoutés, aussi : « Nous allons consacrer un peu plus de temps à certains éléments de la liste de souhaits des joueuses et des joueurs et à répondre à leurs préoccupations actuelles », explique Hollingworth à propos de l’avenir proche. « Certains d’entre eux nécessiteront peut-être une révision en profondeur des systèmes existants, mais je pense que nous nous concentrerons surtout sur l’amélioration de ce qui existe déjà et sur la nécessité de répondre aux attentes des joueurs et des joueuses. »

Il est rare de voir une nouvelle idée aussi importante ajoutée à un jeu après cinq ans, et il semble qu’Undead Labs et Wushu aient d’autres projets à venir : « SoD2 a une base de joueurs incroyablement fidèle et une communauté phénoménale », déclare Chaney, « notre objectif principal est donc de continuer à leur fournir du contenu significatif et des mises à jour de gameplay ! Ce jeu est une véritable bombe depuis 5 ans et nous allons continuer à faire la fête… »