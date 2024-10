State of Decay 2 : c'est la fin, mais les développeurs lâchent une ultime grosse mise à jour

« Au revoir et merci pour toutes les cervelles ! ». C'est sur cette phrase, sans doute inspirée du Guide du voyageur galactique, qu'Undead Labs commence son ultime message pour State of Decay 2. Comme annoncé le mois dernier, l'Update 38 publiée cette semaine est la dernière, le jeu d'action avec des zombies est de l'histoire ancienne, le studio se focalise désormais pleinement sur State of Decay 3.

Undead Labs part quand même la tête haute, l'Update 38 est une énorme mise à jour qui corrige « des problèmes de longue date », apporte des améliorations et débloque tout le contenu, qui était jusqu'ici verrouillé ou saisonnier. Le jeu est désormais entre les mains des joueurs, qui vont pouvoir s'amuser avec un tas de choses. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour 38 de State of Decay 2 :

Un ensemble complet de nouvelles tenues



Nous avons rempli le monde de nombreux butins. Gardez l’œil ouvert pour repérer ces nouvelles tenues, disséminées dans des conteneurs à fouiller. Chapeaux Casques de pompier (4) - Noir, bleu, jaune et blanc

Fedora (4) - Brun clair, noir, gris et marron

Couvre-chef d’aviateur (3) - Bleu marine, marron et blanc

Chasseur de la brousse (4) - Marron foncé, marron clair, noir et marron

Chapeau de joueur (5) - Noir, vert prairie, forestier, nuage orageux et blanc

Chapeau de camionneur - Fitz

Quatre-bosses (2) - Noir du service des parcs et beige du service des parcs

Casque de combat (6) - Équipe de sécurité du réacteur, noir corbeau, opération Dédale de la jungle, opération Crépuscule explosif, brun coyote et sable du désert

Casque d’aviateur (3) - Escadron Nightjar, épandeur et noir bombardier de minuit

Bandana de boucanier (3) - Noir canonnier, Powder Monkey et vert d’eau souillée Tenues Veste de station-service (3) - Spiroil, dépannage Little Piggy et Goodweather Air

Manteau de pompier (1) - Brun clair

T-shirt basique (5) - Alba Hotdogs, Expresso Dirty Bird, Swine and Bovine, foire du comté, et Wooly Bugger

Veste de pirate (2) - Bois flotté et algues

Sweat à capuche kraken (2) - Jaune et violet Réédition des exclusivités



Nous rendons tout le contenu, y compris les objets autrefois exclusifs, disponible dans des conteneurs disséminés à travers le monde. Chapeaux Chapeau de cow-boy - Vert mort-vivant

Casque de combat - Shaggy Jack

Masque de hockey - Tueur sadique

Masque citrouille - Sourire de feu

Masque d’épouvantail - Grim Stitch

Masque Vache & cochon

Bonnet d’hiver (5) - Pompon sucre d’orge, pompon déclin, pompon clair, pompon cauchemardesque et pompon flocon de neige Tenues Veste de mastodonte (3) - Cœur de masto, crâne de masto et Shaggy Jack

Sweat à capuche de ninja (2) - Age of Empires II et logo d’anniversaire

Veste de hors-la-loi - Sea of Thieves

Tablier Vache & cochon

Chandail douteux (5) - Flocon bleu, sucre d’orge, déclin de Noël, cauchemar de fin d’année et renne illuminé Véhicules- Les véhicules suivants ont une chance d’apparaître dans le monde Rhames V - Griffe du tigre

Voyou de Brogan - Pizza Cat

Voyou de Brogan - Team Manga

Miragra - Crâne de démon ardent

Miragra - Cœur barbelé

Vagabond - Gangster

Pilato - Kraken

Van de magicien Armes - Les armes suivantes ont une chance d’apparaître dans le monde Batte Titan - Arme de corps à corps : contondante

Transperceur de zombies - Arme de corps à corps : contondante

Tapette à zombies - Arme de corps à corps : contondante

Fendeurs de crânes - Arme de corps à corps : blanche

Coupe-herbe - Arme de corps à corps : blanche Amélioration du confort de jeu L’eau ralentit les véhicules - La résistance à l’eau réduira désormais la vitesse des véhicules lorsqu’ils traversent lacs et rivières. Assurez-vous de choisir le bon type de véhicule pour la tâche, car chacun se comporte différemment. Un 4x4, par exemple, surpassera largement un coupé sport dans l’eau.

- La résistance à l’eau réduira désormais la vitesse des véhicules lorsqu’ils traversent lacs et rivières. Assurez-vous de choisir le bon type de véhicule pour la tâche, car chacun se comporte différemment. Un 4x4, par exemple, surpassera largement un coupé sport dans l’eau. Inventaires communautaires - Désormais, lorsque vous êtes dans la base, vous pouvez accéder directement aux inventaires individuels des survivants depuis l’écran de la communauté. Cela vous permet de consulter ou d’équiper rapidement leurs objets, de transférer des équipements entre vous, ou de les stocker dans les réserves de la base (y compris les sacs). Plus besoin de chercher partout dans la base pour retrouver le survivant dont vous avez besoin !

- Désormais, lorsque vous êtes dans la base, vous pouvez accéder directement aux inventaires individuels des survivants depuis l’écran de la communauté. Cela vous permet de consulter ou d’équiper rapidement leurs objets, de transférer des équipements entre vous, ou de les stocker dans les réserves de la base (y compris les sacs). Plus besoin de chercher partout dans la base pour retrouver le survivant dont vous avez besoin ! Les zombies n’apparaitront plus après certains événements sonores - Les accidents de recherche ratés et les claquements de porte n’entraîneront plus l’apparition de nouveaux zombies. Ces événements sonores attireront désormais uniquement les zombies déjà présents vers l’endroit.

- Les accidents de recherche ratés et les claquements de porte n’entraîneront plus l’apparition de nouveaux zombies. Ces événements sonores attireront désormais uniquement les zombies déjà présents vers l’endroit. Nous avons réduit la distance à laquelle les personnages essaient automatiquement de descendre des rebords. De plus, ils ne tenteront plus de le faire involontairement pendant que le joueur vise, évitant ainsi des moments souvent frustrants.

Les sacs peuvent désormais être déposés aux avant-postes majeurs. Ajustements



La probabilité d’apparition de l’arc de l’enclave de donneurs de sang a été ajustée pour correspondre à celle des autres arcs.

Le bonus de moral des donneurs de sang a été ajusté à +6 pour la communauté, au lieu de +15, qui était jugé trop élevé.

Les armes suivantes peuvent être obtenues en récompense pour avoir vaincu le cœur noir et avoir tué un masto pendant le revirement Mutation Gargantua : Piranha RTX, Rampart RTX, Cyclone RTX, Cyclone tactique RTX et Osprey RT MCX.

En réponse aux commentaires de la communauté qui estimaient que le revirement Tacotnomique apparaissait trop fréquemment, le délai et le temps de recharge ont été légèrement augmentés.

Les nouveaux personnages ont désormais une chance de recevoir le trait de donneur de sang.

Les zombies couchés prêts à tendre des embuscades bénéficient désormais d’une ligne de mire augmentée, passant de 1 à 6 mètres, ce qui leur permet de réagir plus rapidement à l’approche des personnages.

Les points de vie des mastodontes mutations Gargantua ont été augmentés à chaque niveau d’impact dans les paramètres de revirement.

L’appareil Haven a été rééquilibré pour améliorer son efficacité globale. Il aura désormais une présence significative au cours de plusieurs vagues lors du siège d’une base. Correction de bugs



Corrections du gameplay Nous avons amélioré la fiabilité de l’interaction automatique avec l’échelle, qui échouait parfois, provoquant ainsi le passage du personnage par-dessus et une chute de hauteur.

Vous pouvez désormais établir une zone de rassemblement après avoir revendiqué le point de repère Silo en béton de Leeds. De plus, le problème antérieur lié à l’empilement de l’option « Élimination du coût des matières premières quotidiennes » a été résolu.

L’utilisation d’armes lourdes attribue désormais correctement de l’XP d’endurance, comme prévu. Corrections du combat et des zombies Correction d’un bug qui rendait parfois les zombies insensibles après être restés coincés dans leur état d’inactivité.

Correction d’un problème qui faisait apparaître l’animation de coup de grâce alors qu’il ne pouvait pas être exécuté en raison d’un manque d’endurance.

Correction d’un problème qui faisait parfois que les zombies attaquaient et se téléportaient magnétiquement vers les survivants de niveaux supérieurs.

Correction d’un problème qui empêchait un humain hostile abattu de devenir inapte indéfiniment.

Correction d’un problème qui faisait que les attaques de corps à corps manquaient leur cible alors qu’elles auraient dû toucher.

Correction d’un problème qui permettait aux sauvages de détruire instantanément certains véhicules en s’accrochant à des points spécifiques et en les attaquant.

Correction d’un problème qui empêchait les boursouflés pestiférés d’apparaître dans les hordes de Heartland. Corrections des revirements Correction d’un problème qui empêchait le revirement Silence radio de s’afficher correctement à Drucker County, Cascade Falls et Meagher Valley.

Correction d’un problème qui empêchait les zombies enflammés lors du revirement Alimenter la peste de subir des dégâts des armes.

Correction d’un problème qui faisait que les zombies protégés persistaient après l’expiration du revirement Le peloton perdu.

Correction des cas où le même revirement pouvait apparaître simultanément à deux reprises.

Correction d’un bug qui permettait de désépingler ou de supprimer les objectifs de revirement du menu Objectifs une fois leur objectif facultatif terminé.

Correction d’un problème qui empêchait la mise à jour de certains effets de revirement après la modification de l’impact dans les paramètres de revirement.

Correction d’un problème qui faisait que le revirement Rumeurs vicieuses affichait des valeurs incorrectes lors de l’ajustement de l’impact dans les paramètres de revirement. Auparavant, l’effet mineur « Gain en influence à la vente réduit » avait des valeurs majeures, et vice versa, ce qui entraînait une réduction de l’influence gagnée lors du commerce plus importante que prévu.

Correction de divers problèmes qui empêchaient le revirement Rumeurs vicieuses d’augmenter les prix de radio de l’Independence Pack et de la commande radio Localiser les cœurs de peste.

Ajustement du revirement Rumeurs vicieuses pour qu’il affiche correctement les prix de vente lorsque le revirement est actif.

Ajustement des effets d’action d’endurance de revirement dans « Au boulot » et « Pas très en forme » pour qu’ils prennent en compte toutes les actions à coût d’endurance.

Réimplémentation de l’avertissement de dégâts qui se déclenche lors de l’entrée dans le miasme toxique d’un cœur noir.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer un plantage en multijoueur lors de l’apparition de revirements. Correctifs de mission Correction d’un problème de plantage qui se produisait à l’approche du lieu de mission pour l’une des « Signal mystérieux ».

Correction d’un problème qui empêchait les zombies des infestations d’apparaître dans les bâtiments plus élevés (comme la carcasse d’usine à Heartland), rendant impossible l’élimination de l’infestation et bloquant certaines missions.

Correction d’un exploit à Heartland qui permettait de contourner la mission de largage de CLEO en quittant le site et en revenant à un endroit sans zombies, ce qui permettait de terminer automatiquement la mission. Désormais, la mission sera abandonnée et devra être refaite.

Correction d’un problème dans « Vivre dans un monde matérialiste » où l’objectif facultatif pouvait devenir impossible à terminer sous certaines conditions.

Correction d’un problème dans « Constructeur : précieux services publics » où les boissons énergisantes sont désormais prises en compte pour atteindre l’objectif de construction d’un objet nécessitant de l’électricité ou de l’eau. Corrections de l’interface utilisateur et des paramètres Réduction du nombre maximum de cartes de revirement visibles dans le journal et introduction d’améliorations liées la fonctionnalité, l’interface utilisateur et la fiabilité de la page de journal des revirements, y compris l’affichage correct des différentes langues dans la barre d’invite.

Résolution du problème de tronquage des noms de communautés sur l’écran de sélection de la communauté.

Résolution d’un problème de réinitialisation de la valeur du champ de vision après la mise à jour des paramètres d’accessibilité.

Correction d’un problème lié aux caisses de luxe n’affichant pas de points d’exclamation sur certains objets.

Correction d’un bug lié à l’interface utilisateur du véhicule qui indiquait qu’il était détruit même après avoir été réparé avec une boîte à outils.

Correction d’un problème d’apparence et de fonction incohérentes pour l’invite « Lâcher » dans l’inventaire de votre personnage lors de l’interaction avec le coffre d’un véhicule.

Correction d’un problème où l’icône de l’armoire disparaissait à courte distance, rendant sa localisation difficile.

Correction d’un problème où la notification « Les revirements se sont réveillés » apparaissait à chaque rechargement d’une session.

