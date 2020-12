State of Decay 2 : optimisation pour Xbox Series X et S, difficulté Mortel et pack Stay Frosty

State of Decay 2 est sorti en mai 2018 sur PC et Xbox One, il a rassemblé plusieurs millions de joueurs pour chasser les zombies dans un monde post-apocalyptique, et il est évidemment jouable sur les nouvelles Xbox Series X et S de Microsoft depuis leur lancement le mois dernier. Mais le titre d'Undead Labs bénéficie désormais d'améliorations visuelles.

Cette récente mise à jour de State of Decay 2 inclut des temps de chargement réduits, davantage de détails dans l'environnement, des ombres améliorées et surtout une résolution en 4K et un framerate à 60 fps. Si vous avez déjà terminé le jeu, les développeurs vous donnent une bonne raison de le relancer avec le mode de difficulté Mortel, avec des ressources plus rares, des ennemis plus puissants et des cœurs de peste qui se répandent plus vite, avec des zombies spéciaux remplacés par des variantes pestiférées, plus forts et résistants. Les développeurs précisent que le mode Mortel permet de débloquer 100 points de Gamerscore supplémentaires, et que les réglages de difficulté sont présents dans le mode personnalisé.

Enfin, Undead Labs annonce la sortie du pack Stay Frosty, qui inclut une douzaine de nouveaux objets sur le thème de l'hiver, à débloquer en réussissant des défis ou en les trouvant dans le monde du jeu. Le contenu est gratuit, mais limité dans le temps. State of Decay 2 est jouable via le Xbox Game Pass, à 29,99 € pour trois mois.