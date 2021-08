GC2021 : State of Decay 2, bientôt le retour de la première map de State of Decay avec la mise à jour Homecoming

Quand la bande-annonce d'un jeu de zombies a été diffusée lors du Xbox Stream, il y avait presque de quoi croire que nous allions enfin en savoir plus State of Decay 3. Mais non, Undead Labs a plutôt profité de l'émission spéciale de la gamescom 2021 pour annoncer une nouvelle extension de State of Decay 2, qu'il ne veut toujours pas lâcher.

La mise à jour Homecoming sera disponible le 1er septembre pour les possesseurs de State of Decay 2: Juggernaut Edition, et ajoutera une map inspirée de Trumbull Valley, la carte originale du premier volet, mais aussi des armes et objectifs inédits pour faire avancer l'histoire.

Trumbull Valley : là où tout a commencé. La carte originale du premier State of Decay entièrement remastérisée arrive dans State of Decay 2: Juggernaut Edition le 1er septembre, avec la mise à jour Homecoming. Des premiers jours de l’invasion de State of Decay aux murs de peste de State of Decay 2: Heartland, Trumbull Valley reflète l’évolution de notre apocalypse zombie. Dans cette nouvelle version de la carte iconique, vous en apprendrez plus sur les lieux, rencontrerez de nouveaux personnages, découvrirez des histoires inédites et lèverez le voile sur des mystères depuis longtemps tenus secrets. Vous pourrez également profiter de 6 bases originales ainsi que d’armes et de tenues uniques trouvables exclusivement dans Trumbull Valley. De nouvelles missions et des Succès inédits attendent celles et ceux qui choisiront d’établir leurs camps sur cette nouvelle carte. Par ailleurs, nous sommes fiers de vous annoncer que State of Decay 2: Juggernaut Edition a dépassé les 10 millions de joueuses et de joueurs depuis sa sortie, une étape significative qui témoigne du succès et de la popularité du jeu ultime de survie. La mise à jour Homecoming, qui sortira le 1er septembre, regorgera de contenu pour les joueuses et les joueurs de State of Decay 2: Juggernaut Edition et sera incluse dans le Xbox Game Pass.

