RUMEUR sur Everwild : le développement de l'exclusivité Xbox en plein reboot complet par un nouveau directeur, la sortie encore très lointaine

Nous avions découvert Everwild lors du X019 il y a un an et demi. Le prochain jeu de Rare est réapparu l'été dernier avec une bande-annonce pour mieux apprécier son univers fantastique, sans pour autant nous permettre de mettre le doigt sur son concept. Et comme vous l'avez constaté, il était absent du Xbox & Bethesda Games Showcase de cet E3 2021.

Les insiders se sont alors empressés de partager ce que leurs sources leur avaient dit à son sujet, à commencer par Jeffrey Grubb de VentureBeat, qui a évoqué un développement compliqué et un lancement qui n'arriverait pas avant 2024. Au tour d'Andy Robinson de VGC d'ajouter son grain de sel, qui va dans le même sens. Selon lui, le départ du directeur créatif Simon Woodroffe a entraîné beaucoup de problèmes et des mouvements internes, qui ont amené le développement d'Everwild à être « redémarré à partir de zéro », un reboot total en somme. Désormais, le lancement serait donc prévu pour 2024, « avec optimisme ».

Rare n'a pas commenté cette possible période de sortie, mais a réagi à l'article de VideoGameChronicles via sa productrice Louise O'Connor en rassurant sur les envies de l'équipe, et surtout en annonçant que Gregg Mayles, pilier de rare et directeur créatif de Sea of Thieves, avait repris ce même poste de directeur créatif sur Everwild.

L'équipe derrière Everwild continue de façonner une expérience vraiment magique et reste concentrée et enthousiaste à l'idée de créer un nouveau jeu centré sur un nouveau monde vraiment unique. Gregg Mayles nous a rejoints à la fin de l'année dernière en tant que directeur créatif, et l'équipe n'a jamais été aussi forte. Depuis que nous avons montré au monde notre bande-annonce Eternals, nous avons progressé sur tous les aspects d'Everwild. L'équipe continue de travailler dur pour réaliser notre vision et donner vie à la magie de la nature d'Everwild pour les joueurs du monde entier.

Il faudra visiblement attendre un peu plus que prévu pour mettre la main sur cet Everwild, mais les Xbox Series X|S et PC ne manqueront pas de jeux d'ici là.