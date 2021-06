RUMEUR : Avowed, Fable, Perfect Dark, Everwilds et Hellblade II pas avant 2023

Je retiens Flight simulator, qui s’il est à la hauteur de la version PC sera là première vraie raison d’investir dans la new gen chez ms. Il était temps.



Quand à Halo on le voit déjà sur le multi pas de miracle, le jeu étant cross gen il ne sera pas THE révolution technique, même s’il a l’air plutôt sympa.



Même chose pour Forza 5, encore du cross donc aucune vraie évolution à attendre, il faudra patienter 3 ou 4 ans de plus. C’est long.



Quand à Fable ou à Perfect Darck il faut savoir raison garder; ils ont leurs fans mais les précédents opus n’étaient absolument pas des hits absolus et reconnus de tous, on a aucune garantie que ça change pour les prochains.



Bref pour ma part hormis le jeu d’Asobo’s studio rien de bien excitant, je me demande bien ce que fabrique les dizaines et dizaines de studios sois disant rachetés par ms ces trois dernières années, honnêtement.