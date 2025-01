NINJA GAIDEN 2 Black : un sublime remaster sous Unreal Engine 5 dévoilé et disponible dès maintenant !

Il n'y a rien de tel qu'un petit shadow drop pour qu'une excellente présentation comme le Xbox Developer_Direct 2025 le soit encore plus. Après avoir dévoilé un improbable NINJA GAIDEN 4, Team Ninja a diffusé une autre bande-annonce mettant cette fois Ryu Hayabusa en vedette. Si les visuels sont évidemment aux standards actuels, les joueurs habitués de la licence ont vite reconnu le deuxième épisode de la série moderne paru en 2008 sur Xbox 360, puis ressorti ensuite sur PS3 et PSVita. Comme en 2005 avec Ninja Gaiden Black, c'est donc un NINJA GAIDEN 2 Black qui été lâché l'air de rien sur PS5, Xbox Series X|S et PC, car oui, vous pouvez y jouer dès maintenant !

S'il est qualifié de remaster sous Unreal Engine 5, nous avons clairement l'impression d'avoir affaire à un remake tant la différence est flagrante par rapport à Ninja Gaiden Sigma 2, même dans son portage de la Master Collection, qui est pour rappel sortie sur PS4, Xbox One, Switch et PC en 2021. Les doublages de ce NINJA GAIDEN 2 Black sont en anglais et japonais, avec sous-titres en anglais, allemand, espagnol, français et italien. Vous pouvez apprécier quelques visuels supplémentaires en page suivante.

Incarnez Ryu Hayabusa, un ninja qui a hérité de la légendaire Épée du dragon et prend part à des conflits à travers le monde, dans cette version remastérisée du célèbre jeu d'action ninja ultra rapide, 15 ans après sa sortie initiale ! Le monde de NINJA GAIDEN 2, remastérisé avec des graphismes somptueux ! - Les décors, les personnages, les effets visuels et la lumière ont été complètement repensés et remastérisés afin d'offrir des graphismes réalistes. L'Unreal Engine 5 a permis de créer d'incroyables graphismes dignes de la génération technologique actuelle, ce qui permet aux joueurs de complètement s'immerger dans le monde du jeu et dans son histoire.

L'action ultra rapide et violente du jeu évolue grâce aux dernières expressions graphiques !

Des personnages supplémentaires, un mode pour les débutants et des éléments provenant des jeux suivants ont également été ajoutés ! - Ce remaster contient des éléments additionnels des jeux sortis après le jeu d'origine. Les joueurs peuvent incarner trois personnages supplémentaires : Momiji, Ayane et Rachel. Cette version propose également un MODE HÉROS qui apporte un soutien automatique lors des situations difficiles, rendant le jeu accessible pour les joueurs peu confiants en leurs compétences en matière d'action.

Si vous avez envie de craquer pour NINJA GAIDEN 2 Black, sachez qu'il est vendu 49,99 € sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam. De plus, il est inclus dans le Game Pass ! Vous pouvez vous abonner à l'abonnement Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

