God of War Ragnarök: Valhalla, Kratos sera de retour d'ici quelques jours, c'est la folie !

L'année dernière, Santa Monica Studio mettait fin à la saga nordique de Kratos et Atreus dans God of War Ragnarök, du moins, c'est ce que nous pensions à l'époque. Depuis, il a eu droit à un mode New Game+ offrant de la rejouabilité avec de nouvelles récompenses et a célébré son premier anniversaire en novembre. La rumeur voulait qu'un DLC soit en développement et qu'il soit dévoilé d'ici la fin d'année, sans que nous en connaissions la nature. Il vient d'être dévoilé lors des Game Awards 2023 et nous a bien surpris.

Oui, nous incarnerons à nouveau Kratos dans une nouvelle aventure baptisée Valhalla, qui sortira dès la semaine prochaine le mardi 12 décembre et sera entièrement gratuite ! Ce DLC servant d'épilogue aux évènements du jeu prendra la forme d'un mode roguelite où Kratos va être transporté au Valhalla, accompagné par Mimir, et va devoir faire face aux échos de son passé lors d'un voyage d'introspection.

En s'inspirant du genre roguelite, les développeurs nous encourageront à chaque partie à maîtriser les différents aspects de l'arsenal du personnage pour venir à bout des diverses combinaisons d'ennemis mis sur notre chemin. Si Kratos échoue, il devra recommencer, tout en sachant que les ressources gagnées serviront à obtenir des améliorations permanentes l'affectant lui et le Valhalla. Et il en aura bien besoin, car en arrivant dans ce lieu mythique, il n'aura plus accès à ses armures que nous avons durement gagnées. En revanche, les armes et compétences seront conservées. Les difficultés du jeu de base seront toujours présentes et, plus étonnant, il sera possible d'y accéder à n'importe quel point de l'aventure puisqu'il s'agira d'une expérience totalement séparée.

Au passage, nous apprenons que God of War Ragnarök a dépassé les 15 millions de ventes à travers le monde en date du 19 novembre 2023. Vous pouvez retrouver des visuels de God of War Ragnarök: Valhalla en page suivante.