Elden Ring : une édition limitée sur 8 vinyles de la bande-son annoncée

Il est sur toutes les lèvres et certains le voient déjà comme le GOTY 2022 alors que l'année n'en est qu'à ses débuts, oui, c'est ce vendredi qu'Elden Ring s'invite dans nos consoles et PC, avec une petite mise à jour au passage. La presse a été unanime en lui attribuant d'excellentes notes et s'il y a bien un élément qui ne souffrira que peu des éventuelles critiques, c'est bien l'incroyable bande-son composée par Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa, déjà connus pour les autres projets de FromSoftware dont les Dark Souls. Eh bien, les fans vont pouvoir se régaler, car une édition limitée en vinyles de cette OST vient d'être annoncée.

Ce sont pas moins de 8 vinyles présentés dans un superbe coffret que certains joueurs vont pouvoir s'offrir, seulement 6 999 exemplaires devant être produits. Ces disques contiendront l'intégralité de la bande-son en top qualité, entièrement remastérisée pour ce support et afin de plaire aux audiophiles. Et c'est évidemment sur fond du thème principal que la vidéo promotionnelle de ce bel objet de collection est présenté. Prévue pour l'été 2022, cette édition coûte tout de même 149,99 € et inclut :

Un coffret de qualité supérieure, numéroté de 1 à 6 999 ;

8 vinyles premium avec un effet galaxie ou marbre, contenant la bande-son intégrale ;

4 doubles gatefolds comportant chacun un design unique ;

Un artprint (taille 300 × 300 mm — 11 ¾” × 11 ¾”) ;

Un certificat d'authenticité numéroté. Cette édition est uniquement disponible sur le Store officiel Bandai Namco.

