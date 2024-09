Bloodborne : un joli cadeau à ne pas manquer pour les joueurs

Bloodborne a près de 10 ans, mais il continue de faire parler de lui. Les fans du titre de FromSoftware réclament un remaster ou un remake sur PC et PlayStation 5, malheureusement pour eux, Sony n'a pas profité de la présentation de la PS5 Pro pour faire cette annonce. Mais l'Action-RPG a quand même une petite actualité cette semaine.

Comme l'a rapporté Kotaku, la bande originale de l'extension The Old Hunters de Bloodborne est désormais disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube Music. Les utilisateurs des plateformes de streaming musicales peuvent monter le volume et profiter de cinq nouvelles pistes, à savoir Ludwig, the Holy Blade, Laurence, the First Vicar, Living Failures, Lady Maria of the Astral Clocktower et Orphan of Kos. Un ajout sans doute réalisé dans le cadre des 30 ans de la marque PlayStation.

À défaut d'avoir un remaster de Bloodborne, vous pouvez retrouver le jeu original à 17,08 € sur Amazon.