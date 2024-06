Razer lance des périphériques pour gamers en Édition Fortnite, avec un joli cadeau pour les joueurs

Razer est touche à tout et, après avoir lancé une collection de vêtements et périphériques inspirés des œuvres de l'artiste Keith Haring, le constructeur lance une nouvelle gamme de produits aux couleurs de l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde : Fortnite, d'Epic Games.

Razer décline donc plusieurs de ses périphériques pour gamers en Édition Fortnite, inspirés du Bus de Combat et du Lama. Chose qui va sans doute faire craquer quelques fans, les joueurs qui achèteront ces produits obtiendront même une skin, à débloquer via un code dans la boîte. Voici les périphériques de Razer en Édition Fortnite :

La Razer DeathAdder V3 Pro – Édition Fortnite (199,99 €) : Semez la terreur chez vos adversaires grâce à une souris ergonomique sans fil ultralégère qui offre une excellente prise en main. Enchaînez les headshots ou les 360 no scope comme un joueur pro. L'édition Fortnite de la Razer DeathAdder V3 Pro est accompagnée de l'objet virtuel « La Pioche Alpine ». Le Razer BlackWidow V4 X – Édition Fortnite (199,99 €) : Devenez le maître du Turbo build grâce à un clavier mécanique RGB doté de 6 touches macro. De plus, ses switches silencieux et agréables au toucher vous permettront de réaliser vos constructions en un temps record. L'édition Fortnite du Razer BlackWidow V4 X inclut l'objet virtuel « La Pioche Crâne Démoniaque ». Le Razer Kraken V3 X - Édition Fortnite (119,99 €) : Profitez des événements musicaux en jeu avec un casque RGB léger et confortable qui assure un son puissant et une excellente immersion. Le Razer Kraken V3 X est également doté d'un micro de haute volée pour une communication sans faille avec vos coéquipiers. L'édition Fortnite du Razer Kraken V3 X comprend l'objet virtuel « Le Planeur Raptor ». Le Razer Goliathus Chroma (Large) - Édition Fortnite (119,99 €) : Faites rayonner votre setup avec un grand tapis de souris rétroéclairé sur les bords et propulsé par Razer Chroma RGB. Traquez vos adversaires sans relâche grâce à une surface optimisée pour la vitesse et la précision. L'édition Fortnite du Razer Goliathus Chroma (Large) intègre l'objet virtuel « Le Planeur Dragon Intrépide ».

Vous pouvez retrouver les périphériques Razer en Édition Fortnite sur le site officiel du constructeur.