Razer veut gagner la bagarre et lance le Kitsune, le prix met déjà K.O.

En juin dernier, Razer présentait le Kitsune, qui ne ressemble pas du tout à un renard, mais bien à un stick arcade pour PC et PlayStation 5. Un modèle qui a une particularité de taille : il embarque des interrupteurs optiques pour une meilleure réactivité, mais il n'oublie pas d'être fin et compact pour être transporté facilement.

Ali Homayounfar, product lead du Razer Kitsune, déclare :

Avec le Razer Kitsune, nous répondons aux exigences uniques des joueurs compétitifs. Il s'agit d'une innovation importante dans le champ du jeu vidéo, qui permet d'effectuer des mouvements complexes tout en profitant d'une réactivité hors du commun grâce à la combinaison des switches optiques et de la disposition all-button. Nous sommes fiers d'avoir développé le Kitsune en collaboration avec Capcom, pour être certain de respecter toutes les réglementations du Capcom Pro Tour.

Razer s'adresse donc aux joueurs adeptes de versus fighting, avec le récent Street Fighter 6 en ligne de mire. D'ailleurs, des coloris avec Chun-Li et Cammy sont déjà proposés. Et le constructeur détaille son Kitsune :

Disposition des mouvements sur quatre boutons pour un nouveau niveau de précision :

En remplaçant le joystick habituel par quatre boutons dédiés aux mouvements, le Razer Kitsune offre un nouveau niveau de maîtrise pour les jeux de combat en limitant les erreurs de saisie, tout en permettant de réaliser parfaitement les mouvements les plus complexes.

Réagissez à la vitesse de la lumière avec des switches optiques linéaires ultra-réactifs :

Les switches optiques linéaires low profile de Razer, utilisés pour la première fois sur le clavier primé Razer DeathStalker V2 Pro, offrent une réactivité sans pareil qui garantit la précision et la vitesse nécessaires pour prendre l'avantage sur l'adversaire et capitaliser sur chaque opportunité.

Un format fin et portable taillé pour la compétition :

Fidèle à la tradition d'excellence de Razer en termes d'ergonomie, le Kitsune a été pensé pour le transport, avec un format fin et portable qui peut facilement être rangé dans un sac à dos. De son côté, le câble USB Type C détachable offre une installation et un rangement rapides.

Sécurité et fiabilité grâce au système de verrouillage du câble et des boutons pour les tournois :

Le fermoir de câble prévient de toute déconnexion accidentelle, tandis que le bouton de verrouillage empêche les erreurs de manipulation pendant les compétitions les plus intenses, en désactivant les boutons non essentiels. Sérénité garantie, même dans le feu de l'action.

Un style unique avec la plaque supérieure amovible et Chroma RGB :

Pour changer le look de la Razer Kitsune, leurs joueurs n'ont qu'à dévisser la plaque en aluminium, tandis que Razer Chroma RGB leur permettra de briller en compétition. Quand le skill et le style ne font qu'un !

Cette plongée innovante de Razer dans le grand bain des contrôleurs arcades optiques all-button bouleverse le paysage du jeu de combat. Avec sa disposition des mouvements sur quatre boutons, ses switches optiques linéaires ultra-réactifs et sa portabilité inégalée, le Kitsune s'impose comme le nouveau parangon des contrôleurs de jeux de combat sur PS5 et PC.