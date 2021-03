Razer Sneki Snek : le constructeur veut maintenant sauver 1 million d'arbres grâce à sa mascotte

Lors de la RazerCon 2020, le constructeur avait dévoilé ses plans pour que l'entreprise devienne plus écologique, en réduisant son empreinte carbone. Cela passe par des emballages revisités, une meilleure gestion des produits non recyclables et la plantation d'arbres, grâce à une mascotte.

Razer avait en effet permis aux fans d'acheter des peluches Sneki Snek, et s'engageait à faire planter 10 arbres par peluche vendue, pour un total de 100 000 arbres. Un objectif rapidement atteint, il faut dire que Sneki Snek est à croquer, et le constructeur annonce qu'il a déjà planté 150 000 arbres, soit environ 242 hectares de forêt. Razer revoit donc ses objectifs à la hausse et annonce qu'il veut désormais planter 1 million d'arbre, en y allant par paliers. Le constructeur reproposera donc des Sneki Snake à la vente avec de nouveaux produits qui seront dévoilés lors du RazerStore Live à suivre cette nuit, à 3h30 du matin. Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer, commente :

Le soutien à notre campagne #GoGreenWithRazer, menée par Sneki Snek, a été vraiment démentiel. Nous pensions qu'il nous faudrait du temps pour sauver 100 000 arbres, nous avons atteint cet objectif en moins de 2 mois et nous sommes déjà bien partis pour atteindre le prochain objectif de 250 000 arbres. Nous avons décidé d'être plus ambitieux dans notre démarche de protection de la nature, ensemble avec notre communauté et Sneki Snek, en élargissant notre but à 1 million d'arbres. Plus nous sauverons d'arbres, plus nous protègerons la nature et la vie sauvage, dont la survie en dépend.

Concernant les paliers, le constructeur visera d'abord les 250 000 arbres plantés, puis 500 000, 750 000 et enfin un million, avec à chaque palier un nouveau produit Sneki Snek pour relancer la hype. Et à chaque fois, un produit acheté permettra de planter 10 arbres. Si la peluche vous fait craquer, elle est disponible à 34,90 € sur la boutique de Razer.

Lire aussi : Razer DevCon 2021 : un évènement axé sur la technologie annoncé et daté