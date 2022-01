Razer x Cariuma : des baskets écologiques avec Sneki Snek dévoilées et lancées

Razer est toujours aussi engagé dans l'écologie, et il décline sa mascotte Sneki Snek à toutes les sauces. Le constructeur de périphériques pour gamers, mais pas que, dévoile aujourd'hui un partenariat avec Cariuma pour produire des baskets écologiques et durables, notamment fabriquées avec du coton certifié GOTS.

En plus de ce coton Global Organic Textile Standard, cultivé sans pesticides ni engrais nocifs et selon des méthodes régénératrices, les baskets arborent des semelles en caoutchouc naturel de première qualité. Razer met en effet en avant la semelle intérieure 100 % végane des chaussures, avec en plus de cela des lacets personnalisables. Sneki Snek est évidemment présent sur les quatre modèles de chaussure, basses ou hautes pour tous les styles.

Les baskets Razer x Cariuma sont déjà disponibles sur la boutique du constructeur, contre 89 $ pour les modèles taille basse et 98 $ pour les tailles hautes. Pour chaque paire vendue, Razer s'engage à planter 10 arbres.