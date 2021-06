Razer : un partenariat avec ClearBot pour nettoyer les océans et un point sur les Sneki Snek

Razer poursuit son engagement pour l'écologie via son initiative Go Green with Razer, et après un partenariat avec Bambooloo, la firme dévoile aujourd'hui une collaboration avec ClearBot afin de nettoyer les déchets marins à l'occasion de la Journée Mondiale des Océans. Le constructeur réputé pour ses périphériques pour gamers soutient donc la start-up et détaille ça en vidéo :

Razer et ClearBot rappellent que 11 millions de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans chaque année, et les entreprises ont bien du mal à assurer le nettoyage. Mais ClearBot a conçu des robots qui récupèrent ces déchets afin de les éliminer de manière responsable grâce à l'intelligence artificielle, un outil amélioré grâce aux technologies de Razer qui peut collecter 250 kg de plastique en un seul cycle en se rendant jusqu'à deux mètres de profondeur dans les eaux agitées. En plus, il fonctionne à l'énergie solaire. Patricia Liu, chief of staff chez Razer, commente :

Nous sommes extrêmement heureux d'avoir l'occasion de travailler avec une start-up axée sur la sauvegarde de l'environnement. L'IA unique de ClearBot et sa technologie avancée d'apprentissage automatique permettront et donneront aux gouvernements et aux organisations du monde entier les moyens d'élargir leurs efforts en matière de développement durable. Nous encourageons vivement les autres startups innovantes à se rapprocher de Razer pour des opportunités de collaboration, car nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr pour les futures générations.

Sidhant Gupta, chief executive officer de ClearBot, rajoute :

L'approche tournée vers l'action de l'équipe de Razer pour résoudre les problèmes de déchets marins était extrêmement révélatrice. Nous sommes reconnaissants à l'équipe qui a donné de son temps pour ce projet. Avec ce nouveau modèle, nous sommes confiants dans notre capacité à étendre notre portée au niveau mondial pour protéger les eaux marines, en commençant par des partenariats qui incluent des opérateurs de ports maritimes en Asie et des ONG qui ont déjà exprimé leur intérêt. Avec Razer, nous sommes impatients d'apporter un changement positif au monde.

ClearBot veut par ailleurs rendre le nettoyage participatif et communautaire lors de cette Journée Mondiale des Océans en invitant tout le monde à télécharger sur son site des photos de déchets plastiques trouvés dans les eaux afin d'ajouter ces informations à la base de données de ses robots et davantage améliorer son algorithme.

Razer fait quant à lui le point sur les ventes de sa peluche Sneki Snek, qui participe directement à la protection des arbres. La firme veut désormais en sauver un million, et il annonce que la barre des 300 000 arbres sauvegardés vient d'être franchie, le constructeur s'efforçant d'assurer la production de sa peluche pour subvenir à la demande de la communauté, mais il dévoile également deux nouveaux produits de la gamme Sneki Snek, un masque occultant et un tapis de sol pour les chaises gaming (ça tombe bien, Razer a sorti la Iskur X récemment), des produits évidemment conçus avec des matériaux 100 % recyclés. À chaque fois que 100 000 nouveaux arbres seront sauvés, Razer dévoilera un nouveau produit, le prochain étant des chaussons pour la barre des 400 000.