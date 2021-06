Razer dévoile déjà une nouvelle chaise gaming, la Iskur X

Moins d'un an après le lancement de sa première chaise gaming, la Iskur, Razer sort déjà une version améliorée avec un coussin lombaire revu à la hausse et le rajout d'un coussin de tête, tout en conservant ses nombreuses options de réglages et son corps en acier résistant à de lourdes charges.

La Iskur X dispose donc d'un corps en acier, d'une mousse haute densité et d'une finition en cuir synthétique multicouche résistant pour un confort renforcé. Le fauteuil peut supporter jusqu'à 136 kg, et il inclut un dossier sculpté, des accoudoirs 2D, un borde de siège incliné et réglable, mais surtout un coussin de tête et un coussin lombaire proposés séparément. Des accessoires conçus par Razer qui sont également compatibles avec d'autres chaises gaming, avec des rembourrages en mousse à mémoire de forme.

Vous pouvez retrouver la Iskur X sur la boutique officielle de Razer, au prix de 399 €. Le coussin de tête est quant à lui vendu 49,99 € et le coussin lombaire est affiché à 59,99 €.