Razer Iskur : un siège ergonomique pour gamers présenté

Razer a profité de sa conférence en ligne ce week-end pour présenter son premier siège pour gamers, le Iskur, un modèle essentiellement pensé pour être confortable et ergonomique, avec un imposant soutien lombaire, du similicuir multicouche et des coussinets en mousse ultra rembourrés.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, le soutien lombaire du Iskur est totalement imbriqué dans le fauteuil, avec un réglage vertical, pour un maintien stable de la colonne vertébrale. Le revêtement est quant à lui en cuir synthétique multicouche, plus durable que le cuir PU classique, le constructeur affirme ne pas avoir lésiné sur le rembourrage, et l'utilisateur peut ajuster les réglages des accoudoirs 4D sur plusieurs axes (haut/bas, avant/arrière, gauche/droite et intérieur/extérieur). Bien évidemment, il est également possible de régler la hauteur du siège ainsi que l'inclinaison du dossier, Razer indique que le fauteuil peut supporter jusqu'à 136 kg et « convient parfaitement aux joueurs mesurant entre 170 et 190 cm ».

Malheureusement, comme la Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, le Razer Iskur est déjà victime de son succès et n'est plus disponible sur le site du constructeur, malgré son prix affiché à 499,99 €. Vous pouvez vous rabattre sur le REKT Rampage Legend à 365,61 € sur Amazon.fr.