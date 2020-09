RazerCon 2020 : un évènement en ligne annoncé avec des partenaires de renom

En cette année 2020 très particulièrement pour cause de pandémie de COVID-19, les studios de développement et d'édition innovent en matière d'évènements en ligne, et les constructeurs font de même. Razer vient ainsi d'annoncer aujourd'hui la RazerCon 2020, une convention qui promet d'être intéressante.

Cet évènement se tiendra évidemment en ligne, le 10 octobre prochain, et sera à suivre sur les réseaux sociaux de Razer (Twitch, Facebook, YouTube, Twitter) et permettra au constructeur de présenter un tas de nouveautés, hardware et software, avec un programme déjà bien chargé, en compagnie de plusieurs partenaires bien connus des joueurs.

Une keynote en réalité mixte par Min-Liang Tan le CEO de Razer, qui se tiendra devant l'iconique skyline de Singapour ;

Le premier livestream au monde réagissant à l'éclairage RGB ;

Des panels Razer avec les chefs produits, qui présenteront des produits non annoncés et aborderont leurs design et technologies ;

Des présentations exclusives de plusieurs studios de jeux vidéo comme Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive et de partenaires technologiques comme Intel, NVIDIA et Western Digital ;

Des apparitions de célébrités du jeu vidéo, dont une session de rencontres de fans avec CloakZy et CourageJD, un panel de streameur Razer avec PaladinAmber et bien d'autres ;

Des concerts par de grands noms de la musique électronique et un concert Metal avec Sabaton et Herman Li de DragonForce avec en invités Tosin Abasi (Animals As Leader) & Tim Henson (Polyphia).

Les spectateurs pourront interagir avec le stream en direct et participer à des compétitions et concours afin de gagner des lots, notamment un PC portable Blade 15, mais également d'autres produits de Razer et ses partenaires, sans oublier des objets in-game ou des clés de bêtas. Min-Liang Tan déclare :

Nous avons une communauté de hardcore gamers passionnés qui est à nos côtés depuis de nombreuses années, et l'idée d'avoir une grande réunion des fans de Razer et de tous les joueurs a été évoquée à de nombreuses reprises. 2020 est une année mouvementée pour tous, partout dans le monde, limitant grandement les événements physiques. Nous voyons la RazerCon comme une opportunité de célébrer le jeu vidéo et la communauté Razer, tout en installant un nouveau standard pour les événements en ligne.

Rendez-vous donc le samedi 10 octobre 2020, à partir de 18h00, pour suivre cette RazerCon 2020 et découvrir les nouveautés de Razer.

