QuakeCon at Home 2020 : Bethesda détaille son évènement à suivre en ligne

Bethesda tient en temps normal une conférence à l'E3, mais met également l'accent sur certains de ses jeux, notamment développés par id Software, à l'occasion de la QuakeCon. Malheureusement, à cause du COVID-19, l'éditeur n'a rien fait en juin, et a annulé la QuakeCon 2020.

Cependant, tout n'est pas perdu pour les fans de shooters, car Bethesda vient de détailler cette semaine la QuakeCon at Home 2020, un évènement qui, comme son nom l'indique, sera à suivre en ligne. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à un Global Super Stream avec des créateurs de contenu qui se relayeront tout le week-end pour des streams de charité, avec l'équipe de la QuakeCon, des tournois eSport (notamment le Quake World Championship), ainsi que diverses autres initiatives pour aider des associations comme l'UNICEF et la NAACP. Bethesda va également proposer sur sa boutique en ligne deux tee-shirts, Dogvahkiin et Catodemon, et l'intégralité des profits ira à Dallas Pets Alive et Four Paws, qui viennent en aide aux animaux. Ils sont mignons, n'est-ce pas :

La QuakeCon at Home 2020 aura donc lieu du 7 au 9 août prochain, à suivre en ligne. Vous pouvez retrouver DOOM Eternal à 29,99 € sur Amazon.fr.