Razer dévoile les BlackWidow V3 Pro, DeathAdder V2 Pro et BlackShark V2 Pro sans fil

Razer continue d'agrandir son catalogue de périphériques pour gamers, et après avoir casé des couleurs partout avec la technologie Chroma, le constructeur s'oriente encore un peu plus vers l'abandon des câbles. Fier de sa technologie HyperSpeed, Razer vient ainsi de dévoiler le casque BlackShark V2 Pro, la souris DeathAdder V2 Pro et le BlackWidow V3 Pro, premier clavier sans fil dans son catalogue.

Alvin Cheung, Senior Vice President de la division Peripherals Business chez Razer, déclare :

Chaque fois que nous lançons un produit, nos fans nous réclament une version sans fil. En apportant la technologie de pointe sans fil Razer HyperSpeed à trois de nos périphériques gaming les plus populaires, nous répondu à une demande de la communauté désireuse d'avoir un set up sans fil – sans compromis sur les performances de jeux.

Et voici sans plus attendre une présentation des trois périphériques sans fil de Razer :

BlackShark V2 Pro :

Le Razer BlackShark V2 Pro dispose de la technologie révolutionnaire audio et micro déjà disponible dans le Razer BlackShark V2 sorti récemment, et l'améliore davantage avec un nouveau boitier pour le micro et des chambres de haut-parleur supplémentaires. Couplé à la technologie sans fil Razer HyperSpeed, le casque délivre une qualité audio immersive sans perte pour une faible latence sans fil, avec une autonomie de plus de 24h et une portée de 12 mètres.

Le BlackShark V2 Pro offre les mêmes haut-parleurs Razer Triforce en titane de 50 mm que le casque multi-récompensé Razer Blackshark V2. Avec l'ajout d'une chambre de haut-parleur supplémentaire, le Razer BlackShark V2 Pro délivre un son encore plus clair et précis, grâce à un réglage individuel des fréquences basses, moyennes et hautes pour des aigus plus clairs, des médiums plus riches et des graves plus puissants. Agrémenté du son spatial THX avec profils de jeux, apportant une immersion audio à 360° qui offre un avantage compétitif aux joueurs, le Razer BlackShark V2 Pro est le casque eSport ultime.

Avec le tout nouveau micro SuperCardioïde Razer HyperClear de 9,9 mm, le Blackshark V2 Pro offre une qualité de voix ultra claire pour les communications d'équipe, même au milieu d'une bataille. Avec une isolation de voix améliorée, rejetant plus de sons ambiants de l'arrière et des côtés, améliorant la sensibilité pour une meilleure réponse en basse fréquence et un boitier optimisé pour ajouter de la clarté et de la précision dans la captation de la voix, vous coéquipiers sont sûrs d'entendre chaque mot que vous prononcerez.

Pour les longues sessions de jeux immersives et sans interruption, le Razer BlackShark V2 Pro est très léger tout en étant résistant avec un poids de seulement 320 grammes et des coussinets d'écouteurs fermés en similicuir doublé, pour une excellente réduction passive du bruit qui bloquera les sons externes parasites. Équipés de coussinets à mémoire de forme ultra souples pour réduire la force de serrage du casque, les coussinets et le bandeau sont en tissu « FlowKnit » qui apporte une vague de fraicheur en réduisant la transpiration et la chaleur qui se crée sur les points de contact. Cette combinaison gagnante fait du BlackShark V2 Pro le casque de gaming sans fil ultime.

DeathAdder V2 Pro :

Sortie pour la première fois en 2006, avec plus de 10 millions de souris vendues à travers le monde, la DeathAdder est la gamme de souris Razer la plus populaire, approuvée pour des athlètes eSport de classe mondiale. En conservant l'ergonomie unique de la DeathAdder, la reine des souris se voit désormais offrir la très prisée technologie sans fil Razer HyperSpeed.

La DeathAdder V2 Pro offre 3 modes de connexion avec une autonomie de batterie de plus de 120 heures en Bluetooth, 70 heures via la technologie sans fil Razer HyperSpeed pour une latence ultra-faible, ou branchée via son câble Razer Speedflex pour que les joueurs puissent continuer de jouer tout en rechargeant leur souris. Tout ceci est disponible pour un poids de 88 g, sans avoir recourt à une coque au rendu nid d'abeille.

Les nouveaux switches optiques de seconde génération Razer Optical Mouse Switches sont également inclus dans la DeathAdder V2 Pro pour profiter de clics plus tactiles et plus nets sans risque de doubles clics malencontreux. Très rapides et efficaces, ces switches optiques peuvent endurer 70 millions de clics, la meilleure performance parmi toutes les souris gaming sur le marché.

Chacun des 8 boutons de la DeathAdder V2 Pro peuvent être programmés via le logiciel Razer Synapse 3, qui permet de stocker jusqu'à 5 profils de jeux différents pour un accès instantané partout. La DeathAdder V2 Pro peut également être chargée avec le Razer Mouse Dock Chroma (vendu séparément), l'upgrade parfait pour votre poste de combat RGB. Combinée avec le capteur optique Focus+20K DPI, ses grips latéraux modelés par injection et ses patins 100 % PTFE, la DeathAdder V2 Pro est incontestablement le meilleur choix pour les joueurs sérieux.

BlackWidow V3 Pro :

Le BlackWidow V3 Pro est le dernier venu dans la famille mondialement connue BlackWidow, et c'est aussi le premier clavier gaming Razer sans fil. Maintenant armé de la technologie sans fil Razer HyperSpeed, le Razer BlackWidow V3 Pro apporte l'héritage de la famille BlackWidow à un set up gaming sans fil, avec une autonomie de 200 heures, amélioré avec les Switches Mécaniques Razer et des touches en ABS double injection qui font du BlackWidow V3 Pro le clavier de choix pour un setup épuré.

Le BlackWidow V3 Pro dispose des Switches mécaniques améliorés, plus transparents pour apporter plus de clarté au Razer Chroma RGB. Les switch mécaniques jaunes sont moins bruyants, puisque le silicone amortit le bruit de chaque frappe pour une expérience de jeu silencieuse. Avec les touches à double injection en ABS, extrêmement résistantes pour une utilisation sur du long terme, chaque switch peut supporter 80 millions de frappes, offrant fiabilité et réactivité durant les batailles les plus acharnées.

Le BlackWidow V3 Pro dispose d'une structure en aluminium solide et durable ainsi que d'un bouton numérique multifonction avec contrôles média intégrés et un repose-poignet pour plus de confort lors de longues sessions de jeux. Avec ces 3 modes de connexion accessibles grâce à un bouton sur le côté, le BlackWidow V3 Pro peut être connecté à plusieurs appareils soit via la technologie sans fil Razer HyperSpeed, ou le câble détachable USB-C ou encore appairé en Bluetooth jusqu'à 3 appareils – faisant de lui le plus polyvalent des BlackWidow jamais sortis.