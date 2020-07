Razer dévoile les casques Blackshark V2 et V2 X pour gamers

Razer vient de dévoiler aujourd'hui deux nouveaux casques pour gamers, les Blackshark V2 et Blackshark V2 X, ce dernier étant une version un peu plus modeste et abordable. Ces deux modèles embarquent des haut-parleurs TriForce de 50 mm, un microphone cardioïde HyperClear et des coussinets en similicuir pour une meilleure isolation sonore passive.

Concernant les haut-parleurs, voici ce que déclare le constructeur :

Le Razer BlackShark V2 est équipé d'un tout nouveau driver de 50 mm breveté, le Razer TriForce Titanium. Utilisant des membranes revêtues de titane, avec une conception de pointe unique, les haut-parleurs TriForce Titanium séparent les fréquences audio et permet un réglage individuel des aigus, des médiums et des basses, ce qui donne des aigus plus clairs, des médiums riches et des basses puissantes. Le driver TriForce est complété par le THX Spatial Audio, une technologie de son avancé pour une précision optimale et un son immersif et réaliste en jeu, compatible avec les sources stéréo, 5.1 et 7.1. Les algorithmes avancés THX Spatial et la toute nouvelle technologie, combinés à des options de personnalisation sans précédent, offrent un paysage sonore à 360 degrés adapté aux oreilles de chaque joueur. Grâce à THX Spatial Audio, il devient facile et naturel de localiser les ennemis, d'éviter les balles qui sifflent et de détecter les dangers à proximité, ce qui donne aux joueurs et aux athlètes d'eSport le fameux « avantage injuste » de Razer.

Du côté du microphone, Razer rajoute :

Des communications claires dans le feu de l'action sont indispensables à la victoire. C'est la raison pour laquelle, pour le BlackShark V2, Razer a mis au point le microphone cardioïde HyperClear avec carte son USB. Le micro cardioïde HyperClear a été conçu pour une meilleure perception de la voix, éliminant les sons provenant de l'arrière et des côtés pour une meilleure clarté de voix. La conception ouverte du boîtier du microphone amovible offre un minimum d'interférences pour une capture plus précise et une recréation de votre voix. La carte son USB supplémentaire offre des commandes de microphone avancées pour un réglage encore plus précis. Grâce à des fonctions telles que le Mic Boost, le Voice Gate, la normalisation du volume, l'égaliseur du microphone et la réduction du bruit ambiant, les joueurs peuvent personnaliser leur sortie vocale pour minimiser le bruit de leur environnement qui interfère avec la communication de l'équipe.

Et pour la finition et le confort ? Le constructeur continue :

Lors d'un tournoi type LAN, que ce soit à la maison, sur un réseau local ou sur la scène principale d'une finale, le bruit extérieur peut être une distraction indésirable. Les signaux audio subtils des autres joueurs et de l'environnement du jeu peuvent être perdus lorsque le bruit de la vie réelle s'infiltre dans le casque. Les propriétés avancées de suppression du bruit du BlackShark V2 sont dues à la conception des oreillettes ovales qui entourent toute l'oreille et qui sont entourées d'un coussin en mousse doublé de similicuir. Ce coussin forme un joint étanche entre le BlackShark V2 et la tête de l'utilisateur, minimisant ainsi les bruits extérieurs gênants. Grâce à l'utilisation d'une mousse à mémoire de forme ultra souple et respirante, les coussinets minimisent également l'accumulation de chaleur et la transpiration, pour un confort même lors de longues séances de jeu intenses. Un bandeau souple et bien rembourré sur une structure légère en acier inoxydable assure une conception flexible et extrêmement durable avec un serrage minimal de la tête à seulement 262 g.

Tal « Fly » Aizik, joueur professionnel de Dota 2 chez Evil Geniuses, a déjà un avis sur le BlackShark V2 :

Nous avons testé le prototype Razer BlackShark V2 et avons rapidement été convaincus de ses avantages en jeu. En l'utilisant lors de nombreuses séances d'entraînement, il était confortable à porter, et la qualité du son du jeu et du micro est excellente - cela m'a vraiment permis de rester concentré sur ma partie.

Par ailleurs, Razer lancera prochainement les THX Game Profiles pour le Winning Edge. Il précise :

Faisant ses débuts le 6 août prochain, les profils de jeu THX approfondiront encore plus l'expérience de jeu. Grâce à des profils personnalisés et spécifiques à chaque jeu, certifiés par les développeurs, les profils de jeu THX permettent aux joueurs de profiter de leurs jeux tels qu'ils ont été conçus, en offrant une expérience réaliste et immersive. Les profils de jeu THX proposent deux modes distincts : le mode Environnement THX pour un son réaliste et une expérience immersive ou le mode Compétition THX, qui met davantage l'accent sur la perception de l'espace et les repères directionnels, pour une localisation plus rapide et plus précise des ennemis. Les profils de jeu THX prennent actuellement en charge 18 des jeux multijoueurs et compétitifs les plus populaires, dont Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare, et d'autres encore sont attendus dans les mois à venir. Travaillant directement avec les concepteurs de jeux, Razer a utilisé les profils de jeu THX pour permettre aux développeurs de chaque jeu de créer en amont des spécifications de salles et d'environnements personnalisés, allant de couloirs résonnants à de vastes zones extérieures. Ajoutez à cela la personnalisation de l'utilisateur disponible grâce à la technologie THX Spatial Audio elle-même et les joueurs pouvant ajuster le son de leur jeu à la perfection.

Le Blackshark V2 est compatible avec la plupart des plateformes (PC, PS4, Xbox One, Switch et mobiles) grâce à son embout Jack 3.5 et sa carte son additionnelle USB, et Razer propose également le Blackshark V2 X, qui fait l'impasse sur quelques fonctionnalités, comme l'explique le constructeur :

Le BlackShark V2 X, une version d'entrée de gamme du BlackShark V2, a également été annoncé aujourd'hui. Il reprend un grand nombre de fonctionnalités de niveau tournoi et s'adresse aux joueurs économes. Le BlackShark V2 X utilise la version sans titane du driver Razer TriForce 50 mm et utilise seulement une prise Jack 3,5 mm au lieu d'une carte son USB, mais il possède les mêmes fonctions de micro cardioïde HyperClear et de suppression de bruit avancée que BlackShark V2. Avec un poids de seulement 240 g et le système de compatibilité cross-plateforme, le BlackShark V2 X est parfait pour le joueur ayant besoin d’un seul casque pour toutes les plateformes qu’il possède.

Les Blackshark V2 et Blackshark V2 X sont disponible dès maintenant chez la plupart des revendeurs, ils sont respectivement vendus 109,99 € et 69,99 €. Vous pouvez cependant également opter pour le Kraken, actuellement bradé à 60,51 € sur Amazon.fr, et surtout retrouver notre test complet du Blackshark V2 X.

Lire aussi : TEST du Razer Blackshark V2 X : un casque pour gamers au look original, et avec un bon son 7.1 Surround