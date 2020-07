TEST du Razer Blackshark V2 X : un casque pour gamers au look original, et avec un bon son 7.1 Surround

Il y a quelques années, Razer avait lancé le Blackshark, un casque pour gamers reprenant de design des modèles utilisés dans l'aviation, ou encore sur les paddocks de Formule 1. Un produit 100 % Razer, bien fini, mais avec beaucoup de basses. Le constructeur dévoile aujourd'hui le Blackshark V2 X, que nous avons eu la chance d'essayer avant l'heure, pendant quelques jours. Une évolution qui vaut le coup ?

Le Blackshark V2 X conserve globalement le même design que le modèle précédent, avec de grandes oreillettes ovales recouvertes d'un plastique noir mat léger à l'extérieur, d'un large arceau rembourré de mousse et recouvert de similicuir, une matière également présente sur la partie externe des coussinets, tandis que la partie en contact avec le crâne est recouverte d'un tissu en suède. L'ensemble est imposant, c'est le but, mais les oreillettes sont reliées à l'arceau par de fines tiges en acier noires, pratique pour la discrétion et la légèreté. Quant à la résistance au fil des mois d'utilisation, nous émettons quand même quelques doutes. Cependant, tout cela assure à l'utilisateur un confort de qualité. Une fois posé sur la tête, le Blackshark V2 X se fait vite oublier avec son poids très léger et ses gros rembourrages, qui assurent également une isolation sonore passive très efficace. D'ailleurs, les coussinets sont amovibles, pour le nettoyage, et surtout, ils ne gênent absolument pas l'utilisateur si celui-ci porte des lunettes.

Modèle pour gamers oblige, le Blackshark V2 X dispose de quelques fonctionnalités directement sur le casque, à commencer par une molette sur l'oreillette gauche afin de régler le volume sonore à la volée. Très précise, elle inclut même une légère résistance lorsque le réglage est au milieu pour mieux s'y retrouver. Cette même oreillette propose également un bouton pour couper le microphone à la volée, micro situé plus bas, mais qui n'est malheureusement pas amovible, ce qui empêche le Blackshark V2 X d'être vraiment polyvalent et utilisé hors du bureau. Pourtant, Razer propose de base une connectique avec un simple Jack 3.5, permettant d'utiliser le casque sur n'importe quel appareil compatible (smartphone, tablette, console portable, manette, baladeur, etc.), avec une rallonge en double Jack pour le branchement sur un PC.

Mais bien évidemment, ce qui prime dans un casque audio pour gamers, c'est le son, et celui du Blackshark V2 X ressemble à ce que propose Razer depuis un moment. Nous avons donc un rendu sonore puissant et chaleureux, qui met les basses en avant, un peu trop par moment, ce qui est un peu gênant pour l'écoute de la musique, mais pas du tout pour la pratique des jeux vidéo, où les sons sont ainsi plus percutants grâce aux haut-parleurs de 50 mm. Un léger déséquilibre assumé par le constructeur depuis toutes ces années, ses casques sont pour les gamers, et le rendu stéréo ne surprend pas d'un poil. Razer affirme utiliser une technologie Triforce séparant les aigus, les médiums et les basses pour un rendu plus équilibré, mais le résultat est finalement très similaire à ce que peut proposer un récent Kraken, par exemple. Cependant, Razer inclut dans la boîte du Blackshark V2 X un code d'activation à utiliser pour bénéficier du rendu 7.1 Surround, accessible via un programme tiers (qui ne propose rien d'autre que d'activer ou désactiver le réglage). Une fois ce son Surround activé, la spatialisation est décuplée, ce qui dénature pas mal de musiques (surtout si elles sont mal mixées ou trop compressées de base), mais pour le reste, c'est efficace. Rien de novateur dans les jeux vidéo, la spatialisation des sons est plus précise, bien pratique pour repérer les impacts et bruits de pas, et le rendu ne dénature pas trop l'équilibrage sonore, c'est appréciable. Dès lors, il est même possible d'activer le 7.1 Surround dans les films, nous avons fait l'essai avec The Dark Knight Rises (Christopher Nolan, 2012), et lorsque Bane avec sa voix amplifiée se fait entendre, c'est un régal, l'utilisateur est totalement plongé dans le film et son atmosphère. Il faut évidemment avoir un bon fichier ou un Blu-ray sous la main, avec un vieux .avi de 700 Mo, le logiciel ne fait pas de magie avec une piste stéréo ultra compressée. D'ailleurs, le logiciel fonctionne avec n'importe quel casque ou haut-parleur sur PC.

Enfin, un petit mot sur le microphone, qui n'est pour rappel pas amovible et qui est un modèle en col de cygne classique, avec une bonnette autour de la capsule cardioïde. Le rendu est très banal, la voix est parfaitement audible, le son est correct pour de la discussion entre amis dans des jeux multijoueurs, mais ça ne va pas plus loin malgré la technologie Hyperclear. La bonnette (qui peut se retirer) évite tout de même de capter les sons parasites, c'est une bonne chose.

Avec le Blackshark V2 X, Razer remet au goût du jour un modèle très apprécié de pas mal de joueurs, avec un design atypique qui change des autres casques aux oreillettes circulaires. Le casque est confortable, le rendu sonore fait la part belle aux basses, le 7.1 Surround est vraiment sympathique dans les jeux et les films. Certes, il ne faut pas trop rechercher un bon équilibre sonore avec le Blackshark V2 X, taillé pour les jeux explosifs, et le microphone pourrait mieux faire, mais globalement, c'est une bonne pioche que ce nouveau casque pour gamers.

Les plus Un joli casque, bien fini...

Des basses puissantes...

Un rendu sonore globalement chaleureux

Le 7.1 Surround efficace

Confortable, même avec des lunettes, ne chauffe pas la tête Les moins ... mais les tiges semblent vraiment fines et fragiles

... parfois un peu trop

Pas très polyvalent

Microphone correct, sans plus

Notation Verdict 16 20