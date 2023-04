Razer dévoile le casque sans fil BlackShark V2 Pro, édition 2023 avec ses dernières technologies

Razer décline depuis des années son casque BlackShark pour gamers. Après les Blackshark V2 et V2 X ou encore le BlackShark V2 Pro, voilà que le constructeur dévoile le BlackShark V2 Pro, mais édition 2023. Un modèle bien différent, qui embarque les technologies modernes de Razer.

Le BlackShark Pro V2 2023 dispose ainsi d'un microphone HyperClear Super Wideband, d'une connectique Bluetooth, d'une charge en USB-C, de profils FPS prédéfinis ou encore d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 heures. Un casque sans fil conçu en collaboration avec des joueurs e-sports comme Hakis (Alliance), Shotzzy (OpTic Gaming), Dexter (MOUZ), Refsgaard (Ninjas in Pyjamas) ou encore Stax (DRX), Razer entre dans les détails :

Le micro Razer HyperClear Super Wideband :

Les équipes de Razer ont décidé d'aller encore plus loin dans l'innovation avec l'intégration du micro HyperClear Super Wideband, qui offre une captation de la voix exceptionnelle. Surpassant les performances attendues d'un micro de casque sans fil, ce micro détachable de nouvelle génération est capable de capturer un niveau de détail stupéfiant dans les voix grâce à une perception étendue des bandes de fréquences. La voix est retranscrite de façon claire, naturelle et chaleureuse lors des échanges avec ses coéquipiers !

Des profils FPS intégrés prédéfinis par les Pros :

Il est désormais possible de profiter d'une expérience audio similaire à celle de ses joueurs préférés grâce aux profils FPS intégrés. Minutieusement ajustés par certains des meilleurs athlètes e-sport du monde, ils délivrent un maximum d'informations pour procurer un avantage certain dans les jeux compétitifs. De plus, les joueurs peuvent facilement personnaliser leurs profils directement depuis Razer Synapse et les sauvegarder sur leur casque afin de pouvoir profiter de leurs paramètres favoris, même lors de déplacements, sans avoir recours à un logiciel tiers.

Une charge en USB-C et une autonomie allant jusqu'à 70 heures :

Proposant une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 heures, à savoir plus de trois fois supérieure à la version précédente, cette édition 2023 du BlackShark V2 Pro offre également jusqu'à 6 heures d'utilisation en seulement 15 minutes de charge, notamment grâce à l'ajout de son port USB-C. Les joueurs peuvent profiter de leurs jeux compétitifs sur une période étendue, sans interruption inattendue !

Une conception améliorée et un confort optimal :

Reprenant le confort sans pareil de la gamme BlackShark, ce casque est équipé d'oreillettes recouvertes d'une mousse à mémoire de forme moelleuse et isolante qui prévient des distractions extérieures. Alors que ses écouteurs fermés assurent une isolation complète, le tissu respirant garantit un confort optimal pour enchaîner les parties compétitives dans les meilleures conditions.

De surcroît, l'équilibre et le maintien du casque ont été améliorés, tandis que son arceau en acier ainsi que son système de réglage ont été renforcés pour offrir un confort et une durabilité accrus.

Des fonctionnalités à la pointe de l'industrie :

Le BlackShark V2 Pro est équipé de haut-parleurs de haute volée, les Razer TriForce Titanium de 50 mm. Véritable signature de la marque, ils sont présents dans les casques phares de Razer. En alliant des membranes revêtues de titane à des profils audio minutieusement ajustés par des joueurs e-sport, le BlackShark V2 Pro propose un son plus clair et plus détaillé pendant les parties compétitives.

Le casque embarque également la technologie Razer HyperSpeed Wireless, qui assure une connexion sans fil de haute précision, en 2,4 GHz, pour une restitution sonore fidèle et sans latence. Une rallonge USB est également incluse pour un positionnement optimisé du dongle. Avec l'ajout du Bluetooth et grâce à la fonctionnalité de gestion des appareils SmartSwitch de Razer, les joueurs peuvent facilement jongler entre la connexion 2,4 GHz et le Bluetooth.

L'édition 2023 du BlackShark V2 Pro est l'aboutissement de la collaboration entre les meilleurs joueurs e-sport du monde entier et les technologies de pointe de Razer. Entre son nouveau micro révolutionnaire, sa restitution sonore pure et claire, ou encore son confort exceptionnel, le BlackShark V2 Pro est équipé pour redéfinir les standards du casque e-sport et offrir une expérience de jeu captivante.