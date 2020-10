Razer Kraken BT Kitty Edition : un casque sans fil rose Quartz pour TikTok annoncé

Comme le dit si bien OrelSan, « le style a son importance », et Razer soigne le design de ses casques, avec un modèle Kraken Kitty Edition arborant des oreilles de chat, déjà disponible en noir ou en rose dans des versions filaires. Mais le constructeur a dévoilé pendant la RazerCon 2020 le Kraken BT Kitty Edition Quartz, un modèle rose et sans fil.

Si l'apparence ne change pas vraiment, les utilisatrices de TikTok, car il n'y a bien qu'elles dans la vidéo ci-dessus, peuvent retrouver la technologie de rétroéclairage Chroma avec 16,8 millions de couleurs à afficher sur les oreillettes et oreilles de chat, du Bluetooth 5.0 pour une connexion sans fil avec les smartphones, une autonomie allant jusqu'à 50h sans les lumières et le mode Jeu, et des microphones Beamforming internes pour la communication. Le mode Jeu réduit certes l'autonomie, mais également la latence, qui passe ainsi à 40 ms pour les titres compétitifs, tandis que les haut-parleurs de 40 mm offrent des « sons aigus et moyens plus clairs » ainsi que des « basses plus profondes et plus puissantes ».

Vous pouvez acheter le Kraken BT Kitty Edition Quartz à 109,99 € sur le site de Razer, mais pour un setup complet, un pack avec une souris, un casque, un tapis et d'autres accessoires est proposé à 120,45 € sur Amazon.fr.