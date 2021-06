Razer dévoile l'Opus X, un casque avec ANC sans fil coloré

Razer n'a même pas attendu sa keynote de mardi prochain dans le cadre de l'E3 2021 pour dévoiler un nouveau produit, l'Opus X. L'Opus n'est pas le casque le plus connu du constructeur, il est là pour concurrencer les modèles à suppression de bruit active comme ceux de Sony et Bose.

Avec l'Opus X, Razer inclut les technologies modernes comme du Bluetooth 5.0, le mode Gaming offrant une faible latence de 60 ms (comme sur les Hammerhead True Wireless X) et donc l'ANC, qui annule les bruits extérieurs. L'utilisateur peut tout de même passer en mode Quick Attention pour entendre clairement son environnement sans ôter son casque. Outre ces spécificités, nous retrouvons des haut-parleurs de 40 mm pour « un son riche et puissant » avec « des basses percutantes et des moyennes et hautes fréquences nettes » pour toutes les utilisations, ainsi qu'un microphone intégré pour passer des appels ou jouer en ligne avec ses amis. Razer promet une autonomie de 40 heures sans l'ANC, et jusqu'à 30h avec la suppression de bruit activée.

L'Opus X sera disponible à partir du 15 juin prochain, juste après la conférence de Razer donc, en Vert Razer, Blanc Mercury et Rose Quartz, le premier coloris étant une exclusivité temporaire de la boutique en ligne du constructeur. Il est déjà proposé en précommande à 109,99 €.